Дохід від грального бізнесу може бути більшим, ніж закладено у бюджеті: Янченко назвала цифри

У бюджеті на 2020 рік закладено песимістичний варіант доходу від легалізації грального бізнесу.

Про це у прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" зазначила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

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Вона наголосила, що наразі в Україні і так існує незаконний гральний бізнес, але заробляють на ньому криміналітет і деякі правоохоронні органи, які це "кришують". За її словами, легалізувати азартні ігри хочуть саме для того, аби зменшити подібні схеми і водночас принести дохід у бюджет.

В бюджет закладено 3 мільярди доходу. Але це навіть не такий реалістичний, це песимістичний сценарій. А за прогнозами – це може бути від 3 до 10 мільярдів гривень,

– пояснила Янченко.

Про приватизацію та невідповідність обіцянкам

Також вона зазначила, що ще одним законопроєктом, який допоможе збільшити бюджет, є дозвіл на приватизацію державних об'єктів.

"Це приватизація велика і мала. Ми змінили підхід, ми не робимо це в ручному порядку, коли формується певний перелік назв підприємтсв. Ми підійшли аналітично і створили критерії. Там не буде місця ручному управлінню. Від приватизації та оренди майна плануємо залучити приблизно 10-12 мільярдів гривень, це приблизно 1% ВВП", – розповіла нардепка.

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За її словами, саме ці два законопроєкти допоможуть збільшити бюджет, адже він не відповідає обіцяним 40% зростання за п'ять років.

"Ми успадкували щось від попередньої влади, від попереднього парламенту та уряду. І знаєте, що ми успадкували? Ми успадкували пікові виплати за зовнішніми боргами. В 2020-2021 роках ми як країна маємо просто віддати третину нашого річного бюджету кредиторам. Ось там якраз і закладені гроші, які ми могли б витратити на інфраструктуру, на збільшення соцвиплат і прожиткового мінімуму", – сказала нардепка у відповідь на закидання про невиконная обіцянок "Слуги народу" щодо зростання економіки.

Більше про приватизацію – читайте тут.

Більше про легалізацію грального бізнесу – тут.

Про основні цифри Держбюджету на 2020 рік – тут.



Доходи бюджету 2020

В якому стані законопроєкти про азартні ігри та приватизацію Варто зазначити, що законопроєкт щодо грального бізнесу наразі тільки доопрацьований Кабміном та поданий на розгляд до ВРУ. А законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, проголосований лише у першому читанні. Однак дохід від них вже внесли у держбуюджет 2020.