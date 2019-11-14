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      Дохід від грального бізнесу може бути більшим, ніж закладено у бюджеті: Янченко назвала цифри

      417 Читать новость на русском
      Галина Янченко
      Галина Янченко / Screenshot

      У бюджеті на 2020 рік закладено песимістичний варіант доходу від легалізації грального бізнесу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу у програмі "Політична анатомія" зазначила нардепка від "Слуги народу" Галина Янченко.

      Цікаво: Законопроєкт про легалізацію грального бізнесу: хто буде у виграші

      Вона наголосила, що наразі в Україні і так існує незаконний гральний бізнес, але заробляють на ньому криміналітет і деякі правоохоронні органи, які це "кришують". За її словами, легалізувати азартні ігри хочуть саме для того, аби зменшити подібні схеми і водночас принести дохід у бюджет.

      В бюджет закладено 3 мільярди доходу. Але це навіть не такий реалістичний, це песимістичний сценарій. А за прогнозами – це може бути від 3 до 10 мільярдів гривень,
      – пояснила Янченко.

      Про приватизацію та невідповідність обіцянкам

      Також вона зазначила, що ще одним законопроєктом, який допоможе збільшити бюджет, є дозвіл на приватизацію державних об'єктів.

      "Це приватизація велика і мала. Ми змінили підхід, ми не робимо це в ручному порядку, коли формується певний перелік назв підприємтсв. Ми підійшли аналітично і створили критерії. Там не буде місця ручному управлінню. Від приватизації та оренди майна плануємо залучити приблизно 10-12 мільярдів гривень, це приблизно 1% ВВП", – розповіла нардепка.

      До теми: Рада дозволила приватизувати низку державних об’єктів: що під забороною

      За її словами, саме ці два законопроєкти допоможуть збільшити бюджет, адже він не відповідає обіцяним 40% зростання за п'ять років.

      "Ми успадкували щось від попередньої влади, від попереднього парламенту та уряду. І знаєте, що ми успадкували? Ми успадкували пікові виплати за зовнішніми боргами. В 2020-2021 роках ми як країна маємо просто віддати третину нашого річного бюджету кредиторам. Ось там якраз і закладені гроші, які ми могли б витратити на інфраструктуру, на збільшення соцвиплат і прожиткового мінімуму", – сказала нардепка у відповідь на закидання про невиконная обіцянок "Слуги народу" щодо зростання економіки.

      Більше про приватизацію – читайте тут.
      Більше про легалізацію грального бізнесу – тут.
      Про основні цифри Держбюджету на 2020 рік – тут.

      доходи бюджет
      Доходи бюджету 2020

      В якому стані законопроєкти про азартні ігри та приватизацію Варто зазначити, що законопроєкт щодо грального бізнесу наразі тільки доопрацьований Кабміном та поданий на розгляд до ВРУ. А законопроєкт, яким скасувала перелік об'єктів державної власності, що не підлягають приватизації, проголосований лише у першому читанні. Однак дохід від них вже внесли у держбуюджет 2020.

      blog_ava
      Рада проголосувала за Держбюджет на 2020 рік: основні цифри
      сьогодні
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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Слуга народу Бюджет 2020 Азартні ігри
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