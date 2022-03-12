Ознак вторгнення білоруських військ в Україну наразі немає, – Пентагон

Наразі в розпорядженні Міноборони США немає жодних доказів присутності військ Білорусі в Україні. Однак в Пентагоні наголошують, що це не скасовує загрози їхнього імовірного нападу.

Напередодні з'явилися дані про імовірне вторгнення Білорусі, яке могло початися вже ввечері 11 березня. Проте речник Пентагону Джон Кірбі наголосив, що ніяких ознак того, що білоруські сили перемістилися в Україну, наразі немає.

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"Ми не відстежуємо неминучого втручання білоруських сил. Але це не означає, що цього не може статися", – додали в Пентагоні.

Водночас Джон Кірбі акцентував на нових заявах самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що його армія "стане на захист тилу російських військ у разі нападу на них".

За словами речника Міноборони США, це вперше поплічник Путіна заговорив про імовірне застосування своїх сил у війні проти України.

Що відомо про імовірний напад Білорусі

11 березня Генштаб ЗСУ повідомив про можливі провокації росіян на території Білорусі. Уже в обід літаки загарбників вилетіли з білоруської території, зайшли в повітряний простір України та розвернулись. А далі – обстріляли село Копані, а також пункти Бухличі та Верхній Теребежів у Білорусі.

Згодом у Міноборони Білорусі спростували цю інформацію, мовляв, ніяких обстрілів не було. В Україні припускають, що ця провокація була "приурочена" до зустрічі двох диктаторів – Лукашенка та Путіна, яка відбулася у Москві.

Зрештою, опосередковано Білорусь і так залучена до війни проти України, адже з її території Росія завдає ударів по наших містах і селах. Самі ж білоруські солдати не хочуть воювати проти українців, про що неодноразово заявляла наша розвідка.

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