Доленосний візит, – Цимбалюк про зустріч Ердогана та Зеленського

До Києва завітав турецький президент Реджеп Ердоган. Візит світового лідера став важливим для України.

Це зокрема показали заяви очільника Туреччини. Про них в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.

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"В Україну прилетів глава Туреччини Реджеп Ердоган і це круто. Тому що цей візит в багатьох речах доленосний", – наголосив Цимбалюк.

Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео

Туреччина і Україна поважають одна одну

За його словами, заява Ердогана для преси не була супербагатою на якісь повідомлення чи яскраві фрази.

Однак коли я слухав президентів України і Туреччини, мене не покидала думка – якщо ти поважаєш своїх сусідів, то в тебе все може бути прекрасно. Ви можете їздити один до одного в гості, торгувати, заробляти і бути щасливим,

– відзначив журналіст.

Він зауважив, що в Ердогана наприкінці спічу була така заява: "Ти заробляєш – я заробляю". Мовиться про ситуацію win-win: мовляв, ти виграєш, то і я виграю.

. Win-win – за Стівеном Кові це співпраця між двоми сторонами, в результаті якої всі залишаються задоволеними. Ця стратегія будується на трьох принципах – взаємоповага, тривала сівпраця та позитивний результат для обох сторін.

"Коли я слухав ці слова, розумів, що щось подібне в нас могло бути і з Росією", – відзначив Цимбалюк.

Візит Ердогана в Україну: що відомо

Лідер Туреччини відвідав Україну 3 лютого. Як і минулого візиту, Ердоган привітався словами: "Слава Україні!".

Під час зустрічі із Зеленським в Києві сторони підписали угоду про вільну торгівлю.

Український президент на спільній пресконференції подякував турецькому за підтримку.

Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Росією та Україну, щоб "загасити пожежу".

Крім цього, турецький президент висловив підтримку кримським татарам. Мовляв, вони формують міст історичної дружби між нашими державами.

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