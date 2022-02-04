Доленосний візит, – Цимбалюк про зустріч Ердогана та Зеленського
До Києва завітав турецький президент Реджеп Ердоган. Візит світового лідера став важливим для України.
Це зокрема показали заяви очільника Туреччини. Про них в ефірі 24 каналу розповів український журналіст Роман Цимбалюк.
Зверніть увагу Ердоган отримав згоду Зеленського на організацію зустрічі з Путіним
"В Україну прилетів глава Туреччини Реджеп Ердоган і це круто. Тому що цей візит в багатьох речах доленосний", – наголосив Цимбалюк.
Повна трансляція Романа Цимбалюка: дивіться відео
Туреччина і Україна поважають одна одну
За його словами, заява Ердогана для преси не була супербагатою на якісь повідомлення чи яскраві фрази.
Однак коли я слухав президентів України і Туреччини, мене не покидала думка – якщо ти поважаєш своїх сусідів, то в тебе все може бути прекрасно. Ви можете їздити один до одного в гості, торгувати, заробляти і бути щасливим,
– відзначив журналіст.
Він зауважив, що в Ердогана наприкінці спічу була така заява: "Ти заробляєш – я заробляю". Мовиться про ситуацію win-win: мовляв, ти виграєш, то і я виграю.Довідка. Win-win – за Стівеном Кові це співпраця між двоми сторонами, в результаті якої всі залишаються задоволеними. Ця стратегія будується на трьох принципах – взаємоповага, тривала сівпраця та позитивний результат для обох сторін.
"Коли я слухав ці слова, розумів, що щось подібне в нас могло бути і з Росією", – відзначив Цимбалюк.
Візит Ердогана в Україну: що відомо
- Лідер Туреччини відвідав Україну 3 лютого. Як і минулого візиту, Ердоган привітався словами: "Слава Україні!".
- Під час зустрічі із Зеленським в Києві сторони підписали угоду про вільну торгівлю.
- Український президент на спільній пресконференції подякував турецькому за підтримку.
- Ердоган заявив, що готовий бути посередником між Росією та Україну, щоб "загасити пожежу".
- Крім цього, турецький президент висловив підтримку кримським татарам. Мовляв, вони формують міст історичної дружби між нашими державами.
Цікаво – Ердоган привітався словами "Слава Україні": дивіться відео