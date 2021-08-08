Доля скандального судді Чауса, кадрові зміни в силових структурах – відео тижня

Через 5 місяців пошуків скандального суддю Миколу Чауса знайшли на Вінниччині майже оголеного. У Міністерстві внутрішніх справ, Збройних силах України та Службі безпеки активно відбуваються кадрові зміни.

Найпопулярніші та найцікавіші за тиждень сюжети – до вашої уваги.

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Чаус може розповісти про Порошенка

Ще кілька місяців тому Чаус заявив, мовляв, йому є що розповісти. Зокрема він може бути свідком проти п'ятого президента України Петра Порошенка. На думку журналіста Сергія Лещенка, саме Порошенко причетний до втечі екссудді.

Що Чаус розповість про Порошенка: дивіться відео

Кадрові зміни в силових структурах

Є загроза, що кадрові перестановки в силових структурах України можуть погано вплинути на систему управління. Так вважає військовий експерт Олег Жданов. Відповідні зміни можуть стати початком створення авторитарної системи управління.

Чим загрожують кадрові зміни в силових структурах: дивіться відео

COVID-сертифікати в Україні

Європейський Союз успішно оцінив українські цифрові COVID-сертифікати. Попри це, для того, аби подорожувати з таким паспортом, варто дочекатись технічного підтвердження документа Євросоюзом.

Особливість українських цифрових COVID-сертифікатів: дивіться відео

Танцюристи з синдромом Дауна представлять Україну

Пара з синдромом Дауна з Вінниччини має представити Україну на Спеціальній Олімпіаді-2021. Серед учасників танцювальних змагань, які відбуватимуться в Австрії, понад 100 спортсменів з інвалідністю.

Як сонячні танцюристи готові підкорити Олімпіаду: дивіться відео

Українські держбанки – на біржі для приватизації

Державні банки України вийдуть на Лондонську фондову біржу для приватизації. За словами голови Нацбанку Кирила Тимошенка, частка держави у банківському секторі повинна зменшитись.

Україна у банківському секторі: дивіться відео