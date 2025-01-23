Трамп дав перше інтерв'ю на посаді президента США: головні заяви та чи згадав Україну

Дональд Трамп дав перше телевізійне інтерв'ю на посаді президента США. У ньому американський лідер приділив чимало уваги внутрішній політиці, колишній адміністрації Байдена та вкотре повторив, що війна в Україні не почалася б за його каденції.

Загалом, журналіст Шон Хенніті ставив питання на різні теми. Головні заяви Трампа у 20-хвилинному інтерв'ю Fox News та чи згадував президент США Україну – повідомляє 24 Канал.

До теми На руку Україні: як Трамп окреслив свою позицію щодо завершення війни

"Багато роботи після Байдена"

Журналіст Шон Хенніті привітав Трампа з поверненням до Білого дому й поцікавився, як він нині почувається. У відповідь на це американський лідер зазначив, що нині його чекає "багато роботи". Трамп вкотре повторив тезу про те, що багато речей не сталося б, якби він залишався президентом США.

У нас не було б інфляції, не було б катастрофи в Афганістані, не було б 7 жовтня в Ізраїлі (7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС напали на Ізраїль – 24 Канал), де загинуло так багато людей, і не було б війни в Україні,

– заявив Трамп.

Новий президент США також висловився, що політика демократів була "жахливою". Ба більше, на думку Трампа, демократи програли на виборах, оскільки "підвели країну і гарні тільки в шахрайстві". Крім того, Трамп вкотре заявив, що саме через політику колишньої адміністрації у США зріс рівень злочинності, загострилася ситуація з мігрантами на південному кордоні.

Водночас Трамп пригадав, що Байден залишив йому листа у столі, однак не став вдаватися у деталі.

Трамп натякнув на можливе переслідування Байдена

Президенти США, залишаючи Білий дім, можуть видати собі та членам своєї родини превентивне помилування. Байден скористався цією можливістю і помилував членів своєї родини, але не себе.

Коментуючи це, Трамп відповів з інтригою, натякаючи, що Байден даремно не видав помилування собі.

Цей хлопець ходив і роздавав усім помилування. І знаєте, найсмішніше, а може, і найсумніше, що він не помилував себе... У нього дуже погані радники. Хтось порадив Джо Байдену помилувати всіх, крім себе самого,

– заявив Трамп.

Крім того, новий президент США також згадав, що через Байдена йому довелося нелегко. Трамп заявив, що "пройшов через 4 роки пекла, влаштованих цим негідником", натякаючи на Байдена.

"Я витратив мільйони доларів на судові витрати, і я переміг, але я зробив це важким шляхом. І дуже важко сказати, що вони не повинні проходити через усе це", – додав Трамп.

Водночас на питання, чи хотів би новий президент США провести розслідування щодо Байдена, Трамп лише відповів, що "це буде вирішувати Конгрес". Також Трамп неоднозначно висловився щодо його суперниці на виборах у 2016 році – Гілларі Клінтон. За його словами, генпрокурор США "міг би провернути великий номер", однак американський лідер виступає проти цього.

Критика служби з надзвичайних ситуацій FEMA

В інтерв'ю Трамп розкритикував службу з надзвичайних ситуацій FEMA. Президент США назвав службу "перешкодою", а також додав, що кожен зі штатів має самостійно дбати про власні проблеми.

Я хотів би, щоб штати самі подбали про свої проблеми. Я люблю Оклахому. Але знаєте, що, якщо їх вдарити торнадо чи щось подібне, нехай Оклахома це виправить. І тоді федеральний уряд може допомогти їм грошима. FEMA поважає все, і демократи фактично використовували FEMA не для того, щоб допомогти Північній Кароліні,

– висловився американський лідер.

Крім того, Трамп припустив, що може затримувати гроші містам, які не будуть співпрацювати з його жорсткими імміграційними заходами. Американський лідер також висловив сумніви щодо того, що постраждала від пожеж Каліфорнія повинна отримувати федеральну допомогу, оскільки штат не змінює свою політику щодо водних ресурсів.

Про помилування учасників штурму Капітолія

Рішення про помилування учасників штурму Капітолія, який відбувся 6 січня 2021 року, викликало резонанс в американському суспільстві, тому під час інтерв'ю вкотре повернулися до цієї теми. Своїм рішенням Трамп помилував майже всіх учасників, а це – близько 1500 осіб.

Журналіст зауважив, що дехто вказує на те, що деякі учасники штурму Капітолія вчиняли насильство проти поліцейських. Водночас Трамп зауважив, що "більшість людей були абсолютно невинними".

"Це були дуже незначні інциденти", – коротко відповів Трамп.

Про Китай і тікток

Трамп заявив, що тікток не несе настільки великої загрози національній безпеці США, як це намагалися піднести.

Ви маєте справу з великою кількістю молодих людей. Чи так важливо для Китаю... шпигувати за молодими людьми, за дітьми, які дивляться божевільні відео?

– риторично запитав Трамп.

Президент США додав, що будь-який гаджет з Китаю може використовуватися для шпигунства за американцями.

"Ви можете сказати це про все, що зроблено в Китаї. Послухайте, наші телефони здебільшого зроблені в Китаї. У нас так багато речей, зроблених у Китаї. То чому ж вони не згадують про це?", – додав він.

Трамп згадав справу про вбивство Кеннеді

В інтерв'ю Трамп пообіцяв, що незабаром оприлюднить матеріали справи про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді. Він додав, що частину документів оприлюднював під час першої каденції, але після – його відмовили публікувати інші деталі справи.

Я зробив це з Кеннеді, певною мірою. Але деякі урядовці попросили мене не робити цього, і, знаєте, ви повинні їх поважати,

– сказав Трамп.

Що говорив Трамп про Україну

У 20-хвилинному інтерв'ю Трамп лише одного разу згадав про Україну. Так, під час критики Байдена він вкотре повторив тезу, що війна в Україні не почалася б, якби він був президентом США.

Трамп додав, що "президент України хоче миру, але для танго треба двоє", натякаючи на бажання Росії зупинити війну. Водночас Президент зауважив, що його адміністрація вже веде переговори з українською владою, а з Путіним планують почати їх якнайшвидше.

Крім того, Трамп підтвердив, що цілком ймовірним є запровадження жорсткіших санкцій, якщо Росія відмовиться від переговорів.

До слова, Трамп закликав Росію негайно зупинити війну, пригрозивши новими санкціями та митами на російський експорт до США. Він наголосив, що далі буде тільки гірше, тому Путіну слід зупинитися вже зараз.