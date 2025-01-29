"Країна, на яку ніхто не нападе": як Трамп бачить завершення війни

Дональд Трамп має на меті завершити війну, його підтримує Володимир Зеленський, який готовий узгодити деталі. Для України важливі реальні гарантії миру, які може дати президент США, для Америки – участь у цьому процесі Європи.

Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог Раміз Юнус, зауваживши, що Кремль тим часом може не погодитись на пропозицію Трампа. Однак Владімір Путін не має важелів впливу на США, а ядерна риторика ні для кого не реальними погрозами.

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Як Трамп бачить завершення війни

Американський політолог зазначив, що потрібно виходити з ситуації, яка є у Росії, Європі, Китаю та в Україні. Те, що Трамп сказав, що Зеленський не ангел, серед політиків ангелів немає. Моральність у великій політиці апріорі відсутня, є лише прагматизм.

Президент США навпаки наголосив, що війни можна було б уникнути, якби в той час він був на посаді президента. Однак тоді був Джо Байден, який у Женеві зробив величезну помилку – зустрівся з Путіним, показавши слабкість.

Путін думав, що буде як у 2014 році і Захід це проковтне. Він мав рацію, тому що Захід був готовий це проковтнути. Що зробив Байден? Запропонував Зеленському літак. І тільки завдяки Зеленському, який не ангел, як він каже, і завдяки українському народу, який показав героїзм, уперся рогом – порядок денний змінився. Його змінили ви, а не хто-небудь,

– наголосив він.

Щодо вступу України в НАТО, є й альтернативні варіанти для нашої країни, на думку Юнуса. Для прикладу, Азербайджан з Туреччиною мають двосторонню угоду, а Ізраїль, Японія та Південна Корея мають підтримку від США. В такий спосіб Україна може мати гарантії безпеки поза Альянсу.

Мовиться про американські миротворчі сили на лінії розмежування. За словами американського політолога, якщо американські солдати в кількості 5 – 10 тисяч осіб перебуватимуть на українській землі, а загалом миротворчого контингенту буде 100 тисяч, цього вистачить, щоб захищати 80% територій.

Тому миротворці за участю американців, на решту 80% територій – план Маршалла для відновлення, небо закривається Patriot і постане "країна, на яку вже ніхто не нападе",

– підкреслив Юнус.

Важливо, щоб до цього процесу доклали зусилля й європейські країни. Тому президент США зараз тисне на Європу та хоче, щоб країни збільшили витрати на оборону до 5%. Генсек НАТО Марк Рютте це підтримав та заявив, що якщо не будемо цього робити, то доведеться вивчати російську мову.

Як змусити Путіна погодитись з ідеєю Трампа

Американський політолог зазначив, що Україна та Росія можуть погодитись з баченням завершення війни Трампа. З Росією ж можуть виникнути проблеми. Для цього потрібно дивитися на ресурси, які є в України і в тих союзників, які це можуть запропонувати.

Якщо ж подивитись на ресурси Росії та Сполучених Штатів Америки, Кремль не має ні ресурсів, ні важелів впливу на Вашингтон. Єдиний щит Росії – це ядерна зброя. Юнус висловив переконання, що вона працювати проти Трампа не буде.

В інавгураційній промові Трампа прозвучало два головних слова: миротворець та об'єднувач. Тому, якщо він хоче бути миротворцем, він все робитиме для того, щоб був мир. Чи піде Росія на це? А куди вона подінеться, які вона має важелі впливу?,

– сказав він.

Навіть російські пропагандисти, які свого часу любили критикувати Байдена, тепер обережно висловлюються щодо Трампа. Вони розуміють, що не мають важелів впливу.

"Чим вони сьогодні можуть натиснути на Трампа? У нього немає ідеології, він говорить, що поважає, добре ставиться, що має гарні стосунки, історично виграли разом Другу світову війну", – зауважив американський політолог.

Юнус додав, що Трамп зараз розраховує на допомогу Китаю щодо російсько-української війни. Пекіну це вигідно, тому що він теж не хоче йти на конфронтацію з США.

До речі, Зеленський висловив впевненість, що Трамп може примусити Путіна до миру. Натомість російський диктатор боїться, що президент США може підтримати нашу країну.