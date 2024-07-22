52 пропущених виклики: Трамп-молодший цинічно висміяв Зеленського
22 липня 2024, 11:52Читать новость на русском
У неділю 21 липня Джо Байден повідомив, що виходить з президентських перегонів. На тлі цього син Дональда Трампа цинічно висміяв українського президента.
Дональд Трамп-молодший у соцмережі Х опублікував іронічний допис з мемом. Він транслює нібито телефон Байдена, на якому видно пропущені повідомлення та дзвінки від Зеленського.
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Син Трампа висміяв Зеленського
Так, Трамп-молодший знову висміяв потребу України в грошах на власну оборону від російських загарбників.
Будь ласка, дай відповідь! Я наляканий. Мої гроші все ще надходять, правильно?
– видно на екрані "телефону Байдена".
Згодом після цих "повідомлень Зеленського" можна помітити аж 52 пропущених виклики.
Політика Дональда Трампа-старшого
- До слова, сам Трамп після повідомлення про відхід Байдена від боротьби назвав нинішнього лідера США "найгіршим президентом в історії". Окрім цього Дональд Трамп висловив переконання, що Камалу Гарріс, якщо та стане кандидатом від демократів, перемогти буде легше, ніж самого Байдена.
- Окрім цього Трамп написав у соцмережі Х, що "шахрай Джо Байден не був придатний для того, щоб балотуватися в президенти". За словами кандидата від Республіканської партії, американський президент нібито "не придатний для того, щоб виконувати свої обов'язки, й ніколи не був". Також Трамп заявив, що Байден досягнув посади президента лише "завдяки брехні, фейковим новинам".
- Раніше NYT писало, що команда Трампа готує кампанію проти віцепрезидентки Камали Гарріс, якщо саме її висунуть кандидатом від Демократичної партії. Окрім цього, республіканці мають досьє й на інших потенційних учасників виборів. Особливу увагу радники Трампа приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро.
- Щодо України, то Дональд Трамп транслює неоднозначну позицію. Проте після зустрічі з експрезидентом США Борис Джонсон написав, що республіканець розуміє реальність.
- Джонсон переконаний, що за президентства Трампа Путіну доведеться відступити принаймні до кордонів, що передували вторгненню у 2022 році. Також Україна повинна бути визнана вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО.