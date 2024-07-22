52 пропущених виклики: Трамп-молодший цинічно висміяв Зеленського

У неділю 21 липня Джо Байден повідомив, що виходить з президентських перегонів. На тлі цього син Дональда Трампа цинічно висміяв українського президента.

Дональд Трамп-молодший у соцмережі Х опублікував іронічний допис з мемом. Він транслює нібито телефон Байдена, на якому видно пропущені повідомлення та дзвінки від Зеленського.

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Син Трампа висміяв Зеленського

Так, Трамп-молодший знову висміяв потребу України в грошах на власну оборону від російських загарбників.

Будь ласка, дай відповідь! Я наляканий. Мої гроші все ще надходять, правильно?

– видно на екрані "телефону Байдена".

Згодом після цих "повідомлень Зеленського" можна помітити аж 52 пропущених виклики.

Політика Дональда Трампа-старшого