Дональд Трамп перепостив заяву Путіна про Європу, яка "встане біля ніг хазяїна"

Президент США Дональд Трамп перепостив слова Владіміра Путіна про те, що Європа "встане біля ніг хазяїна". У цій заяві очільник Кремля розхвалював американського лідера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соціальній мережі Truth Social.

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Трамп зробив репост цитати Путіна

У своєму пості Дональд Трамп розмістив фотографію Путіна й посилання на публікацію CNBC – у ній цитуються слова російського президента з інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.

Сам президент США це висловлювання ніяк не прокоментував.

Я вас запевняю: Трамп із його характером, його наполегливістю наведе там лад досить швидко. Усі вони будуть стояти біля ніг господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. І все стане на свої місця,

– йдеться в заяві Путіна.

Очільник Кремля переконаний, що Європа швидко "опиниться біля ніг господаря" після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю.

Трампу сподобалася заява російського президента / Фото: скриншот Truth Social

До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним.