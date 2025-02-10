Дональд Трамп перепостив заяву Путіна про Європу, яка "встане біля ніг хазяїна"
- Дональд Трамп перепостив заяву Владіміра Путіна про те, що Європа "встане біля ніг хазяїна", розмістивши посилання на публікацію CNBC.
- В цьому інтерв'ю Путін заявляв, що Європа швидко "опиниться біля ніг господаря" після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю.
Президент США Дональд Трамп перепостив слова Владіміра Путіна про те, що Європа "встане біля ніг хазяїна". У цій заяві очільник Кремля розхвалював американського лідера.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Трампа в його соціальній мережі Truth Social.
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Трамп зробив репост цитати Путіна
У своєму пості Дональд Трамп розмістив фотографію Путіна й посилання на публікацію CNBC – у ній цитуються слова російського президента з інтерв'ю пропагандистським ЗМІ.
Сам президент США це висловлювання ніяк не прокоментував.
Я вас запевняю: Трамп із його характером, його наполегливістю наведе там лад досить швидко. Усі вони будуть стояти біля ніг господаря і будуть ніжно помахувати хвостиком. І все стане на свої місця,
– йдеться в заяві Путіна.
Очільник Кремля переконаний, що Європа швидко "опиниться біля ніг господаря" після того, як президент США запровадив мита проти Канади, Мексики та Китаю.
До слова, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати досягли певного прогресу у спробах зупинити війну між Росією та Україною. Водночас він не розкрив деталей своїх контактів із Путіним.