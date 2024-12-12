Трамп вже працює над стратегією щодо України: республіканець пояснив, у чому хитрість

Дональд Трамп назвав врегулювання російсько-української війни своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці. Перед цим майбутній президент США повідомляв, що країна може покинути НАТО та перестати постачати допомогу нашій країні, але це всього лиш хитрість.

Цей сигнал спрямований до європейських лідерів, сам ж Трамп насправді вже знає свою майбутню стратегію щодо війни. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що плани Трампа є позитивними для нашої країни.

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У чому хитрість Трампа

За словами громадського діяча, Трамп нещодавно здійснив візит у Париж, присвячений відкриттю Собору Паризької Богоматері. Однак не менш важливо, що там він зустрівся з Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Трамп вже працює над стратегією щодо завершення війни в Україні, щоб почати діяти вже в перший день своєї каденції. Трамп стурбований тим, що відбувається в Україні, він не раз говорив з Зеленським. Підтримав Зеленського і сказав, що той хоче миру – це дуже важливо,

– зазначив Пінкус.

Після цих подій, на думку громадського діяча, вимальовується єдиний план Трампа, який вже одного разу озвучив його спецпосланець в питаннях України та Росії Кіт Келлог. Мовиться про замороження лінії фронту та найголовніше – посилення підтримки України та навіть суттєве її збільшення в разі, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів.

Трамп хитрий. Те, що він каже, що не буде допомагати Україні, вийде з НАТО – адресовано європейським лідерам. Він досі не відчув їх готовність та не бачить, щоб вони розвивали свої військові комплекси. Вийти з НАТО США без згоди Сенату не зможе, такий закон. Трамп знає, що багато хто це забув і давить психологічно,

– пояснив Пінкус.

Він наголосив, що зараз Джо Байден, перед тим, як покине посаду президента. почав активізовувати допомогу Україні. США оголосили про надання нашій країні пакету допомоги в розмірі 988 мільйонів доларів. Ще однією важливою новиною є те, що США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7 для використання заморожених російських активів.