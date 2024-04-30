Я не даватиму Україні гроші, якщо Європа не почне вирівнюватися зі США у витратах, – Трамп

Кандидат у президенти США республіканець Дональд Трамп зробив чергову заяву щодо України. Він висловився про допомогу, яку надають Сполучені Штати нашій державі.

Дональд Трамп заявив, що у разі його переобрання на майбутніх виборах, він закликатиме Європу виділяти більше грошей на допомогу Україні. Він сказав, що не даватиме коштів, поки витрати США та ЄС не зрівняються.

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Війна більше вплинула на Європу

Трамп вважає, що Європа повинна почати зрівнювати рахунок.

Якщо вони не збираються платити, чому ми повинні платити?

– сказав колишній президент США.

Він вважає, що війна набагато більше вплинула на Європу, аніж на США. За словами Трампа, вони набагато більше постраждали, адже між США та Україною океан.

Трамп відповів, чи дозволить він "окупувати" Україну