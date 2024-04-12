Не міг змиритися з незалежністю: Трамп за президентства вважав, що Україна має бути з Росією

Дональд Трамп за свого президентства вважав, що Україна має бути частиною Росії. Колишня радниця екслідера США зазначила, що він не міг змиритися з незалежністю нашої держави.

Про це заявила колишня радниця Трампа Фіона Гілл у книзі Девіда Сенгера. Уривки з праці публікує видання The Guardian.

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Позиція Трампа

Репортер The New York Девід Сенгер у книзі "Нові холодні війни: піднесення Китаю, російське вторгнення і боротьба Америки за захист Заходу" наводить слова Фіони Гілл. Жінка була старшою директоркою з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США у 2017-2019 роках.

Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, повинні бути частиною Росії. Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою,

– наводять слова Гілл у книзі.

Журналіст та автор книги робить висновок, що погляди Трампа співпадали з баченням Владіміра Путіна, який віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року – після того, як Трамп залишив посаду.

Також зазначається, що Гілл свідчила у першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа через його спроби шантажувати Україну. Вона є співавторкою книги "Містер Путін: Оперативник у Кремлі" – біографії, яка має велику популярність.

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