Влучили в яблучко, – політтехнолог про вигідну угоду, яка може бути між США та Україною

Дональд Трамп висловив зацікавленість в українських рідкісноземельних копалинах. Саме така співпраця була прописана у Плані перемоги, який Володимир Зеленський представив президенту США раніше.

Угода принесла б гроші й Україні, й США. Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що Росія не зможе мати подібну співпрацю зі Штатами, якщо не залишить окуповані території.

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Чому угода буде вигідною для України

Словами політтехнолога, План перемоги, який Зеленський показав минулого року Дональду Трампу, спрацьовував. Через цей спецпредставник у питаннях України та Росії від США кіт Келлог тепер має обговорити з Києвом зацікавленість президента США в рідкоземельних металах нашої країни.

Для Трампа прописали 2 пункти – заміна американських військових в Європі українськими та рідкоземельні метали. Влучили в яблучко, оскільки Трамп про це особисто заговорив,

– наголосив він.

Важливо також те, що коли Келлог приїде в Україну , Зеленський може поставити свої умови у співпраці зі США щодо цих металів.

Зауважте! Forbes навів інфографіку обсягу корисних копалин в Україні. Понад 70% загальної суми, а це 15 трильйонів доларів, дають на три області – Дніпропетровську, а також Донецьку та Луганську.

Шейтельман зауважив, що якщо Україна не вдасться деокупувати територію з корисними копалинами, Росія не зможе мати спільну справу зі США. Над цим би працювали приватні компанії, які б не втратили своїх прибутків від співпраці з країною-агресором.

За історію з корисними копалинами нам потрібно "чіплятися зубами". Все ж, Трамп бізнесмен, Трамп – це про гроші. Він шукає спосіб, як заробити гроші, ми йому це пропонуємо. Для нас це шанс, нас цікавити свобода,

– зараз політтехнолог.

Приватні компанії, які б займалися співпрацею з Україною, привезли б креслення та всі технології. Однак доручили б викопувати та продавати копалини саме українцям, тому наша країна могла б отримати частину грошей з прибутку. Ба більше, проживання американців та харчування дляних також будуть забезпечувати українців, тому частина грошей залишиться в Україні.

Заробити ці трильйони українськими силами б не вдалось, це б зайняло 1000 років. А так ми справимось за 100 років. Нехай це буде 10 трильйонів, тобто по 10 мільярдів на рік, це половина нашого ВВП. Якщо за 50 років – подвоїмо ВВП. Тому ця угода фантастично вигідна для нас,

– підсумував він.

До речі, поки Трамп не навів подробиці , на які корисні копалини може розраховувати США, але додав, що хоче, аби Україна компенсувала 300 мільярдів доларів військової підтримки з боку Сполучених Штатів. Тим часом американські фахівці припустили, що мовиться про те, що використовують у виробництві електронних приладів, запальних сумішей чи навіть ядерної техніки.