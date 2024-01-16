Чи зможе Трамп швидко "закінчити війну": Мусієнко пояснив заяву політика

На тлі "фінансової паузи" допомоги Україні від США експрезидент Дональд Трамп вкотре відзначився скандальною заявою. Імовірний кандидат від республіканців на виборах пообіцяв "швидко закінчити війну" в Україні у разі своєї перемоги.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив 24 Каналу, що варто менше зважати на риторику передвиборчої кампанії в Америці. Оскільки до виборів ще довго і якщо цитувати всі "промови" Трампа, можна зневіритися у майбутньому США.

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Що означає заява Трампа

За словами Мусієнка, в багатьох іноземних дослідженнях або заявах політиків часто мовиться, що західні держави готуються до можливого прямого зіткнення з Росією у майбутньому, називаючи різні проміжки часу.

Тобто вони не говорять про швидке закінчення війни. Тому до слів Трампа варто ставитися як до передвиборчої риторики у притаманній манері – "ми укладемо угоду, все доволі швидко закінчиться й буде легко",

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Згадаймо каденцію Дональда Трампа, за якої дійсно відбувалися активні дії:

удар по іранських об'єктах у 2020 році;

удар по Корпусу вартових ісламської революції в Ірані у 2019 році;

ліквідація іранського терориста Касема Сулеймані у 2020 році;

українська армія вперше отримала 30 ПТРК "Джавелін" у 2018 році;

удари по Сирії.

У травні 2023 року кандидат Дональд Трамп під час теледебатів також зробив цинічну заяву щодо війни Росії проти України. За його словами, він може зробити так, що "всі перестануть вмирати" за 24 години.

Проте були ситуації, коли Дональд Трамп не досягнув бажаного прогресу. Зокрема, США не змогли розв'язати проблему з Північною Кореєю та досягти домовленостей під час зустрічі Трампа й Путіна у Гельсінкі у 2018 році.

Цю зустріч оглядачі назвали не дуже обнадійливою та сказали, що Трамп непереконливо виглядав. Тому це слова, риторика, але реалії зараз дещо інші,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

Чого хоче Росія війною в Україні

"Річ у тім, що швидко "закінчити війну" дуже складно. Ця війна фактично за Європу. Росія сприймає її не більше та не менше, ніж війну за Європу – це доволі-таки багато", – сказав Мусієнко.

Росії важливо сформувати статус за результатами російсько-української війни, коли країна-агресорка може впливати на систему європейської безпеки тою чи іншою мірою. Росія розпочала колоніальну війну щодо України, війну за припинення державності, суверенності та незалежності.

По-перше, це мета агресії. По-друге, це мета розширення Росії як імперії, далі загроза країнам Європи та іншим державам, згодом вплив на політичні рішення.

Що може закінчити війну

У заявах Владіміра Путіна можна чітко простежити "логіку", що буцім США окупували європейські країни, а особливо Німеччину. Глава Кремля завжди говорить, що Європу потрібно визволити.

Доки не вирішено статус Росії як неоімперської держави, доки країна-окупантка не змінить курс та підходи до розуміння політики та реалій світу у 21 столітті, швидко "завершити війну" в Україні просто неможливо.

Війна може завершитися або призупинитися у військовому вимірі, тобто на полі бою. Проте якщо не зміниться російська політика, так звані "еліти", підходи до розуміння ситуації, то війна та протистояння однаково будуть тривати,

– наголосив керівник Центру військово-правових досліджень.

Остання заява Дональда Трампа: коротко