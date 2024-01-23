Співпраця стає на правильні "рейки", – Купідура про візит Туска до України
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Результат цього візиту – конкретні рішення щодо польсько-української співпраці.
Це 24 Каналу зауважив громадський діяч та науковець з Польщі Ришард Купідура. За його словами, у Польщі позитивно сприймають візит Дональда Туска до України.
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"Однозначно позитивно у Польщі сприймають цей візит. Також є сподівання, що польсько-українська співпраця стає на правильні "рейки", – підкреслив він.
Конкретні рішення
Ришард Купідура зазначив, що раніше Дональд Туск мав візит до Брюсселю. А його повноцінною першою поїздкою за кордони ЄС став його візит до Києва. Це важливий сигнал.
Також цей візит має результати – конкретні та важливі рішення. Зокрема, новий оборонний пакет, який ще залишається на стадії розробки, але вже анонсований прем'єр-міністром Польщі. Крім того, співпраця у рамках дорожньої інфраструктури.
Думаю, це теж має значення, що є намагання перейти від емоцій до конкретної кропіткої щоденної роботи, яка, може, не буде викликати медійного ажіотажу, але допоможе нам уникати таких ситуацій, як нещодавно на польсько-українському кордоні,
– сказав громадський діяч.
Дональд Туск відвідав Київ: головне
- У понеділок, 22 січня, до України прибув прем'єр-міністр Польщі. Це перший візит Дональда Туска до Києва після призначення на посаду у грудні 2023 року. Він зустрівся із Володимиром Зеленським. Український лідер заявив, що це були дуже продуктивні переговори щодо всіх аспектів двосторонніх відносин.
- Стало відомо про новий польський оборонний пакет. За словами Володимира Зеленського, є нова форма взаємодії заради більшого масштабу закупівель зброї для українських потреб – це польський кредит для України. Президент України та Дональд Туск також обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї.
- Прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що підтримка України у відсічі проти агресії Росії є "питанням номер один". Він зауважив, що для нього важливо врегулювати всі конфлікти з Україною та надалі бути "найнадійнішим союзником України у смертельній боротьбі зі злом".
- Дональд Туск чітко наголосив, що не може бути жодної нейтральності щодо війни в Україні. Польський прем'єр закликав вільний світ допомогти державі, яка відстоює його основні цінності. Він підкреслив, що "Україна на своїх плечах несе питання безпеки всієї Європи".
- Польський прем'єр зазначив, що він порозумівся з президентом щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він наголосив, що для нього дуже важливо, що Зеленський підтвердив "якнайкращу волю щодо спільного розв'язання проблем", які пов'язані із блокадою кордону та, зокрема, ввезенням зерна.