Співпраця стає на правильні "рейки", – Купідура про візит Туска до України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня прибув до Києва, де зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським. Результат цього візиту – конкретні рішення щодо польсько-української співпраці.

Це 24 Каналу зауважив громадський діяч та науковець з Польщі Ришард Купідура. За його словами, у Польщі позитивно сприймають візит Дональда Туска до України.

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"Однозначно позитивно у Польщі сприймають цей візит. Також є сподівання, що польсько-українська співпраця стає на правильні "рейки", – підкреслив він.

Конкретні рішення

Ришард Купідура зазначив, що раніше Дональд Туск мав візит до Брюсселю. А його повноцінною першою поїздкою за кордони ЄС став його візит до Києва. Це важливий сигнал.

Також цей візит має результати – конкретні та важливі рішення. Зокрема, новий оборонний пакет, який ще залишається на стадії розробки, але вже анонсований прем'єр-міністром Польщі. Крім того, співпраця у рамках дорожньої інфраструктури.

Думаю, це теж має значення, що є намагання перейти від емоцій до конкретної кропіткої щоденної роботи, яка, може, не буде викликати медійного ажіотажу, але допоможе нам уникати таких ситуацій, як нещодавно на польсько-українському кордоні,

– сказав громадський діяч.

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