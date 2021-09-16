Донбас, паспортизація та санкції: які питання РНБО може розглянути на засіданні

Президент Володимир Зеленський 17 вересня скликає Раду національної безпеки й оборони. Під час засідання можуть розглянути питання Донбасу.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомила "слуга народу" Ірина Верещук. Нардепка сподівається, що обговорять ситуацію з безпекою на тимчасово окупованих територіях.

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Бо через кілька днів будуть вибори до держдуми Росії. І це – важливе питання. Бо є паспортизація. І є, як я тепер чую, ледь не насильницьке звезення громадян України до Росії,

– сказала вона.

За її словами, у цьому контексті РНБО має ухвалити рішення:

як діяти;

до кого звертатися;

які санкції просити запровадити;

які обмеження ввести самим.

"Жодних санкцій щодо людей, громадян України, які вимушені залишатися на тимчасово окупованих територіях Донбасу, не буде", – додали Ірина Верещук.

Попередні засідання РНБО: що відомо

РНБО 18 червня впровадила персональні санкції проти оліграхів Павла Фукса та Дмитра Фірташа. Тоді й затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.

Після цього засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення штаму Дельта.

Рада національної безпеки й оборони зібралася у п'ятницю, 16 липня. Обговорили питання санкційної політики, створення системи моніторингу за олігархами та посилення карантину.