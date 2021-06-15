На Донбасі окупанти агітують підлітків йти на вибори до Держдуми, – розвідка

На Донбасі Росія агітує українців взяти участь у виборах до Держдуми. Окупанти намагаються нав'язати громадськості антиукраїнські настрої та сформувати проросійські погляди.

Так, Росія продовжує посилювати тиск на суспільство тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти роблять це під виглядом реклами та закликів.

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Окупанти агітують підлітків

У розвідці попередили, що особливо активну агітацію проводять серед молоді, зокрема підлітків, яким до 1 вересня 2021 року виповниться 18 років. Також впливають на їхніх батьків.

Мета держави-агресора – оформлення документів для отримання підлітками російського громадянства та залучення їх до голосування на виборах до держдуми.

Що відомо про вибори до Держдуми Росії

Вибори до Держдуми пройдуть 19 вересня 2021 року. До них хочуть залучити українців з окупованих територій. Тому агресор активно роздає людям російські паспорти.

Жителів Донбасу змушують брати участь у "тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми". Якщо ж ті відмовляються, погрожують звільненням з роботи.

Речник української делегації для участі у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що російські вибори у ОРДЛО є причиною, щоб посилити санкції проти Москви.

До речі, бойовики на Донбасі розглядають кілька можливостей голосування у виборах до російської Держдуми. До слова, відкривати виборчі дільниці навіть не планують.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова теж звернула увагу, що окупанти активізували незаконну видачу паспортів. Загалом Росія видала вже 600 тисяч своїх документів на окупованому Донбасі.

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