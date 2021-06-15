На Донбасі окупанти агітують підлітків йти на вибори до Держдуми, – розвідка

На Донбасі Росія агітує українців взяти участь у виборах до Держдуми. Окупанти намагаються нав'язати громадськості антиукраїнські настрої та сформувати проросійські погляди.
Так, Росія продовжує посилювати тиск на суспільство тимчасово окупованої території в Донецькій та Луганській областях. Окупанти роблять це під виглядом реклами та закликів.
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Окупанти агітують підлітків
У розвідці попередили, що особливо активну агітацію проводять серед молоді, зокрема підлітків, яким до 1 вересня 2021 року виповниться 18 років. Також впливають на їхніх батьків.
Мета держави-агресора – оформлення документів для отримання підлітками російського громадянства та залучення їх до голосування на виборах до держдуми.
Що відомо про вибори до Держдуми Росії
- Вибори до Держдуми пройдуть 19 вересня 2021 року. До них хочуть залучити українців з окупованих територій. Тому агресор активно роздає людям російські паспорти.
- Жителів Донбасу змушують брати участь у "тренувальному всеросійському онлайн-голосуванні до Держдуми". Якщо ж ті відмовляються, погрожують звільненням з роботи.
- Речник української делегації для участі у ТКГ Олексій Арестович переконаний, що російські вибори у ОРДЛО є причиною, щоб посилити санкції проти Москви.
- До речі, бойовики на Донбасі розглядають кілька можливостей голосування у виборах до російської Держдуми. До слова, відкривати виборчі дільниці навіть не планують.
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