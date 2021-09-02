З Донбасу до Якутії перевезли 2 000 шахтарів із сім'ями: усім роздали паспорти Росії

Російський промисловий холдинг "Колмар" перевіз 2 тисячі шахтарів із тимчасово окупованого Донбасу до Якутії. Їм усім вже роздали паспорти країни-агресора.

Компанія організувала переїзд через відмову від вахтового методу. Відповідно, всі співробітники тепер повинні проживати там, де працюють.

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Шахтарям та членам їхніх сімей уже надали громадянство Росії й поселили у Нерюнгрі. Отримати російські паспорти допоміг холдинг "Колмар".

Процес перевезення шахтарів прискорився

За останні роки процес працевлаштування донбаських шахтарів у Якутії прискорився.

У 2016 році керівництво "Колмар" повідомляло про те, що холдинг прийняв на роботу тільки 200 шахтарів із Донбасу, і вже за п'ять років ця кількість збільшилася у 10 разів.

При цьому, окупанти не закривають шахти у звичайному розумінні цього слова: загарбники їх просто ліквідовують – затоплюють.

Незаконна паспортизація Донбасу: що відомо

Олексій Данілов прокоментував дії Росії так: "Вони видають ці документи, це як Гітлер нападав, він аусвайси (посвідчення особи – 24 канал) видавав для того, щоб на окупованих територіях в людини було посвідчення".

Секретар РНБО зазначив, що Путін планує "додатково собі взяти 500 тисяч голосів на виборах".

Тим часом російська ЦВК вже подала у проєкті постанови інформацію, що жителі окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, зможуть голосувати на виборах у державну думу восени 2021 року.

Гірники з окупованих територій Донбасу виїжджають на заробітки цілими бригадами. Вони їдуть у російській міста, де є видобувна промисловість.

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