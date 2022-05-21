На Донеччині комендантська година відтепер починатиметься о 21:00
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Ситуація на Донеччині вкрай неспокійна. Ворог не покидає спроб захопити всю територію області, завдаючи постійних ударів.
На Донеччині змінили час комендантської години
Через це було прийнято рішення змінити час комендантської години – з понеділка вона розпочинатиметься о 21:00, й триватиме до 05:00 ранку. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
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Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00,
– повідомив він.
Також Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил. Адже, за його словами, це питання особистої та громадської безпеки.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Донбас продовжує потерпати від російського ворога. Ситуація складна як на Донеччині, так і в Луганській області.
- Ворог в Донецькій області веде активні бойові дії відразу на кількох різних напрямках. Зокрема, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському, а також Курахівському.
- Так, у ніч проти 21 травня російські військові завдали авіаударів відразу по кількох містах Донеччини. Мовиться про Соледар, а також Бахмут. На щастя, жертв внаслідок атаки немає.
- Крім того, росіяни продовжують цинічно обстрілювати святині. Сьогодні обстріляли храм в селі Богородичне, що на Донеччині, де жили й укривалися приблизно 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти. Постраждалих немає.
- Загарбники не припиняють і регулярно обстрілювати мирні міста Луганщини. Тільки за минулу добу вони пошкодили щонайменше 44 житлові будинки в різних населених пунктах, а багато домівок зруйновані повністю.
- Станом на останні тижні українські військові контролюють близько 10% Луганської області. Це нормально, адже росіяни буквально кинули всі сили на те, щоб захопити регіон. Однак ЗСУ намагаються з усіх сил чинити опір ворогу та обороняються.
- Росія створює на Луганщині гуманітарну катастрофу. Через обстріли область повністю залишилася без світла. Також майже у всіх населених пунктах немає води та газу. Відновити газопостачання, попри регулярні російські обстріли, вдалося у Сєвєродонецьку Луганської області, але з електрикою і водою досі проблеми.
- До слова, в Сєвєродонецьку росіяни обстріляли школу та вкотре – об'єднання "Азот".
- Водночас з Луганщини продовжують евакуювати мирних жителів. Зокрема, 20 травня вдалося вивезти 38 людей.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу станом на 21 травня: дивіться відео