На Донеччині комендантська година відтепер починатиметься о 21:00

Ситуація на Донеччині вкрай неспокійна. Ворог не покидає спроб захопити всю територію області, завдаючи постійних ударів.

На Донеччині змінили час комендантської години

Через це було прийнято рішення змінити час комендантської години – з понеділка вона розпочинатиметься о 21:00, й триватиме до 05:00 ранку. Про це заявив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Щойно підписав розпорядження про зміну часу комендантської години на Донеччині. З понеділка, 23 травня, обмеження на пересування та спеціальний режим світломаскування діятиме з 21:00 до 05:00,

– повідомив він.

Також Кириленко закликав всіх без винятку дотримуватися встановлених правил. Адже, за його словами, це питання особистої та громадської безпеки.

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