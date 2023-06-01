Критична ситуація: на Донеччині у 7 населених пунктах оголосили примусову евакуацію дітей

У 7 населених пунктах Донеччини оголосили примусову евакуацію дітей. Там безпекова ситуація залишається критичною.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану. Евакуйованим дітям нададуть безкоштовний прихисток, соціальні гарантії, гуманітарну допомогу і психологічну підтримку.

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На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей

Так, було підтримано оголошення обов’язкової евакуації 239 дітей із 7 населених пунктів Донеччини, де безпекова ситуація залишається критичною.

Примусова евакуація дітей буде проведена:

у місті Залізне,

селищах Нью-Йорк і Північне,

селах Костянтинівка, Іванопілля, Миколаївка, Подільське.

Зазначається, що евакуйовані діти у супроводі одного з батьків або ж законного представника будуть забезпечені безкоштовним прихистком, соціальними гарантіями, гуманітарною допомогою і психологічною підтримкою.

Евакуація українців: останні новини

Нещодавно з села під Авдіївкою евакуювали двох маленьких близнюків. Це зробили "Білі Янголи". Діток евакуювали з села Новобахмутівка Очеретинської громади. Їхні батьки до останнього були проти.

Також "Білі Янголи" евакуювали з Ямполя, що в Донецькій області, родину з 5 дітьми. Батько малечі загинув від обстрілу.

Раніше евакуювали з Нью-Йорка багатодітну родину. Зокрема, матір та всіх її дітей: 19-річну Валентину, 14-річну Віку, близнючок Поліну та Ангеліну, яким по 5 років, чотирирічну Альону та найменшого – трирічного Богданчика.

Окрім цього, спецекіпаж "Білі Янголи" вивіз з Авдіївки дві сім'ї з дітьми. Від російських обстрілів малеча ховалась в шафі.

Мінреінтеграції вкотре закликає не нехтувати своєю безпекою й особливо безпекою дітей і негайно евакуюватися до більш безпечних регіонів.