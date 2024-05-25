На Донеччині воїни-зенітники збили ще один Су-25

Удень 25 травня українські військові збили черговий російський Су-25. Це вже третій літак за чотири дні.

Збройні Сили продовжують влаштовувати "літакопад" серед авіації окупантів на Донецькому напрямку. У "вічний політ" російські Су-25 найчастіше відправляють військові 110 ОМБр – так сталося і цього разу.

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Збиття Су-25

Воїни-зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Донецькому напрямку збили черговий російський літак Су-25.

Ще один ворожий штурмовик Су-25 догорає в степах українського Донбасу,

– написали в ОСУВ "Хортиця".

Збиття російського Су-25 на Донеччині: дивіться відео

Росія поступово втрачає авіацію