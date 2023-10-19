Вже п’ятий за останній 10 днів: ворог втратив на Донеччині ще один Су-25

За підтримки авіації росіяни намагаються оточити Авдіївку, однак їх спроби зазнають невдачі. Лише за останні 10 днів окупанти втратили в Донецькій області вже 5 літаків Су-25.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Шпутун. Про збиття четвертого Су-25 на Авдіївському напрямку повідомили всього днем раніше.

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Російський жовтневий літакопад

Олександр Шпутун повідомив, що ворог продовжує спроби наступати на Авдіївку та залучає для цього авіацію. За минулу добу Збройним Силам вдалося відбити три ворожі атаки. Також, окремо речник зазначив, що українські військові збили ще один літак Су-25.

Збили ще один ворожий штурмовик Су-25. Якщо рахувати, то це вже п'ятий літак, що збито на Донеччині за останні десять діб,

– повідомив Шпутун.

Окрім цього, ворог спробував вести наступ у районах населених пунктів Новокалинового та Первомайського. Росія також збільшила активність у районі Мар'янки – за добу там відбили 17 атак окупантів.

Що відбувається біля Авдіївки