Донька Путіна публікується у журналах "ненависного Заходу": навіщо їй це

Донька Владіміра Путіна Марія Воронцова під час повномасштабної війни продовжує публікувати свої статті в наукових журналах США й Швейцарії. Це їй вдається, попри те, що вона перебуває під санкціями США і Євросоюзу.

Не всі журнали є справді значущими в наукових колах. Таку думку 24 Каналу висловив колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ Сергій Жирнов, зауваживши, що для деяких видань такі публікації є суто іміджевими.

Читайте також Дочка Путіна у Росії буде займатися імпортозаміщенням

Журнали хочуть підвищити свій імідж

За словами Сергія Жирнова, деяким науковим виданням можуть просто доплачувати за публікації, а є й такі видання, які радіють, якщо їм надішлють хоч якийсь матеріал. Також на статтях доньки Путіна журнали можуть заробляти для себе певний імідж.

Вона ніякий не науковий діяч, а дочка президента, який через державний бюджет витягує мільйони рублів на псевдонаукові дослідження,

– сказав колишній старший офіцер Служби зовнішньої розвідки КДБ.

Він також додав, що така ситуація є неприємною, бо статті були опубліковані в США й Швейцарії, де є певний контроль і громадська думка.

Сергій Жирнов припустив, чому донька Путіна пише для закордонних видань: дивіться відео

Для чого це доньці Путіна

Російська влада постійно переконує, що Захід "вмирає" і взагалі не становить для неї ніякого інтересу. При цьому наукові статті Марії Воронцової з'явилися саме в західних виданнях. Таку ситуацію Сергій Жирнов назвав "проколом" російської пропаганди.

Ми маємо використати це у своїй контрпропаганді, тому що ситуація доводить, що всі вони насправді мріють співпрацювати з Заходом і вважають, що тільки публікуючись на Заході, можна стати справжнім вченим. Бути таким лише всередині Росії є недостатньо,

– підкреслив Жирнов.

Що відомо про сім'ю Путіна