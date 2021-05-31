Допит Порошенка в СБУ перенесли через прохання адвокатів

Порошенка викликали на допит до Служби безпеки України. Він мав відбутись 31 травня о 15:00.

До теми Порошенко не з'явився на допит у справі Козака – Медведчука

На прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня,

– стверджують в СБУ.

Чому Порошенка викликають на допит

Порошенко хочуть допитати як свідка в кримінальній справі за підозрою народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака у державній зраді.

В СБУ зазначили, що виклик Порошенка на допит необхідний для всебічного та об'єктивного вивчення обставин справи.

Зауважимо, раніше Медведчук заявляв, що його на переговори з бойовиками уповноважили саме Петро Порошенко та Олександр Турчинов. Нардеп розповідав, що зустрічався з Порошенком у 2014 – 2018 роках. Потім вони начебто не зійшлись у думках щодо обміну полоненими.

Справа Медведчука: що відомо

Порошенко не з'явився на допит в СБУ 27 травня, бо він поїхав у Центральну міську лікарню прифронтового міста Торецьк.