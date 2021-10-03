Допитувати треба гетьмана Порошенка, – Зеленський про спецоперацію з вагнерівцями

Володимир Зеленський заявив, що питання у справі вагнерівців треба ставити Петру Порошенку. Саме він у 2020 році наголосив, що начебто санкціонував проведення спецоперації.

Заяву про допит Порошенка Зеленський зробив, відповідаючи журналістці "Прямого". Апелюючи до інтерв'ю з журналістом Христо Грозєвим, вона запитала, чому Зеленського досі не допитали у справі вагнерівців.

Зауважте Зеленський хоче домогтися повернення Саакашвілі в Україну

Мені здається, що власник вашого каналу – гетьман Порошенко, мені здається, він казав, що він брав участь у цій операції. Мені здається, що його треба і допитувати,

– заявив Зеленський.

Він також наголосив, що точно не брав участі у російській операції.

Зеленський зауважив: він телефоном обговорював питання вагнерівців з Олександром Лукашенком. Це було тоді, коли "ці люди автобусами заїхали на територію Білорусі".

Зеленський також заявив, що чув інформацію, буцімто вагнерівці кудись летіли. Однак президент зазначив, що насправді вони їхали автобусами. Зеленський пожартував: це така дуже серйозна операція – "заїхали автобусами секретні агенти".

Зеленський наголосив, що інформацію про цих бойовиків Україна мала вже давно.

Український лідер розповів: тоді Лукашенко обіцяв йому вивчити питання і запевнив зробити усе можливе.

Заяву Порошенка спростовують у ТСК

Взимку 2020 року Петро Порошенко заявив, що особисто санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

Мар'яна Безугла – очільниця тимчасової слідчої комісії Верховної Ради у справі вагнерівців – спростувала слова Порошенка.

За словами політикині, "згідно з інформацією, яка у нас є, підготовка почалася в липні 2020 року і вона відбулася в липні 2020 року". Саме тому Порошенко просто не міг санкціонувати спецоперацію.

Що каже розслідувач Христо Грозєв

Розслідувач з Bellingcat Христо Грозєв зізнався, що не розуміє, чому Зеленський заперечує спецоперацію з вагнерівцями. За словами журналіста, українська влада готова знехтувати здобутками своєї розвідки.

Грозєв також припустив, що Зеленський робить такі заяви, адже "на початку хтось йому порадив заперечувати спецоперацію".

Справа вагнерівців: головне