Як найбагатші українці підтримують ЗСУ та в чому їхня мотивація: пояснення журналіста

Представники великого бізнесу, попри великі збитки від агресії Росії, також намагаються допомагати ЗСУ. Вони фінансують проєкти як на гуманітарні потреби, так і суто військові.

Впливає на допомогу і те, що найбагатші українські бізнесмени є великими роботодавцями, у яких мобілізували робітників. Про це 24 каналу розповів журналіст "НВ. Бізнес" Артем Ільїн.

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Експерт зазначив, що найбільше допомагають ЗСУ ті великі бізнесмени, які отримали чи не найбільші збитки від російської агресії.

Це парадокс, але хто найбільше мав, хто найбільше втратив, той і, згідно з офіційними заявами, найбільше витратив. Зокрема, це Рінат Ахметов. Його фонди надають допомогу і в гривнях, і в доларах – близько 60 мільйонів доларів вони витратили загалом на пряму допомогу як армії, так і на гуманітарні питання,

– пояснив журналіст.

За його словами, фонди найбагатшої людини України допомагали з закупівлею металу в бронепластини для бронежилетів, закуповують дрони й постійно звітують про волонтерську роботу.

"Також це родина Пінчуків, яка також володіє промисловою компанією Interpipe – надає велику допомогу. І приблизно однакові суми, які вимірюються десятками мільйонів доларів – це Костянтин Жеваго і Вадим Новінський. Там враховують, що надає допомогу група "Метінвест" і вони, як акціонери – на себе теж "перераховують", – додав аналітик.

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На його думку, однією з можливих мотивацій так активно допомагати є те, що бізнесмени є великими роботодавцями, у яких мобілізували тисячі робітників.

"Тобто вони розуміють, що це таке. Вони допомагають не тільки своїм мобілізованим робітникам, але й іншим. У деяких компаній є підрозділи ЗСУ або Нацгвардії, яким вони більше допомагають, але це все через прямий контакт – чому треба допомагати, як це впливає і який має позитивний результат ця допомога", – резюмував Ільїн.

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