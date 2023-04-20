Мільйон снарядів для України: Естонія долучилась до ініціативи ЄС

Захід продовжує допомогати Україні. Зокрема, уряд Естонії підтримав рішення про надання нашій державі артилерійських боєприпасів. Ця інціатива є частиною програми ЄС щодо відправки Збройним Силам мільйона снарядів.

Чиновники Європейського Союзу погодилися виділити на озброєння для України близько мільярда євро, адже усвідомлюють, що снаряди вкрай потрібні нашій армії для ефективного контрнаступу. Власне, Естонія відправить Україні 155-міліметрові боєприпаси.

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У пакеті допомоги не лише снаряди

Зазначимо, що разом зі снарядами для артилерії у Талліні погодилися надати Збройним Силам прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.

Ці снаряди є внеском Естонії в ініційовану нею угоду Європейського Союзу про спільне відправлення мільйона снарядів в Україну,

– написало одне з естонських ЗМІ.

Окрім того, у матеріалі навели слова міністра оборони Естонії Ганно Певкура, який констатував, що 21 квітня він у німецькому місті Рамштайні зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Цей захід буде, зокрема, присвячений обговоренню зброї, яку ЄС та США можуть потенційно надати нашій державі.

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Європа не може домовитись