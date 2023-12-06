Це просто божевілля: Байден відреагував на неспроможність Конгресу США надати допомогу Україні
Джерело:The New York Times
У Конгресі США все ще тривають суперечки стосовно військової підтримки для України. Президент США наголосив на необхідності виділення коштів.
Ймовірне припинення американської допомоги Україні є "просто неправильним", вважає президент США Джо Байден.
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Байден відреагував на можливе припинення підтримки
Провал підтримки України – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США,
– йдеться в повідомленні.
Причиною обурення було те, що республіканці в Конгресі США не підтримають надання допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайваню, якщо до уваги не візьмуть їхні пропозиції стосовно зміцнення кордону Сполучених Штатів на півдні з Мексикою.
Кошти для військової допомоги Україні
Раніше республіканці в Конгресі США заявили, що не підтримають надання допомоги Україні, а також Ізраїлю та Тайвань, якщо до уваги не візьмуть їхні пропозиції про зміцнення кордону Сполучених Штатів на півдні з Мексикою.
Речник Палати представників Майк Джонсон, заявив, що адміністрація Байдена також повинна надати законодавцям інформацію про те, як використовували вже надану допомогу Україні.
Додаткове фінансування України залежить від схвалення трансформаційних змін до законів про безпеку кордонів нашої країни,
– наголосив Джонсон.
Водночас у Білому домі застерегли, що в адміністрації США до кінця року фактично закінчаться кошти для постачання Україні військової допомоги.
Втім, координатор Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати планують дати більше систем озброєнь. Для цього необхідно, щоб Конгрес якнайшвидше ухвалив надання додаткового фінансування.
Пакет допомоги Україні від Конгресу США: що відомо
- 7 жовтня Джозеф Байден закликав надати великий пакет допомоги для України у розмірі 100 мільярдів доларів. Його мало б вистачити до початку 2025 року на фінансування озброєнь та гуманітарної допомоги.
- Пізніше чинний президент США вкотре висловився щодо ситуації в Ізраїлі та Україні. Американський лідер відправив у Конгрес США заявку щодо виділення допомоги Ізраїлю й Україні.
- Згодом спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що голосування за надання допомоги у 105 мільярдів доларів разом Україні, Ізраїлю та Тайваню, не буде. Було затверджено розгляд окремого законопроєкту щодо виділення 14,3 мільярда доларів лише для Ізраїлю.
- 4 грудня Білий Дім у листі до конгресменів закликав їх якнайшвидше ухвалити рішення про фінансування військової допомоги для України. Адміністрація Байдена просить Конгрес пришвидшити схвалення проєкту щодо 106 мільярдів доларів, з яких 60 мільярдів мають надійти нашій державі. У листі Білого дому наголошено, що без ухвалення підтримки від США до кінця 2023 року, Україна може зазнати поразки на полі бою.