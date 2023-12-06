Рахують кожну копійку, – офіцер ЗСУ пояснив, чому США не прискорюють надання зброї

Часто можна почути, що союзники України надають військову допомогу повільно, а постачання озброєння відбувається із затримкою. Насправді мовиться не про навмисне зволікання, а про інші фактори, які впливають на виробництво зброї.

Таку думку 24 Каналу висловив офіцер ЗСУ Тарас Березовець, зауваживши, що все залежить від технології виробництва. У США, на відміну від Росії, використовують якісні матеріали, складні методи роботи, цінують працю фахівців.

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Чому зброю постачають так довго

Найперше варто зважати на об'єктивні причини. Наприклад, виробництво одного натівського снаряда 155 калібру в середньому коштує 5 – 6 тисяч євро. Для порівняння, Росія витрачає на схожий 152 артилерійський снаряд у 10 разів меншу суму – 600 доларів. Все тому, що країна-агресорка використовує не такий якісний метал, простіші технології, дешеву робочу силу. Захід не може собі цього дозволити.

Озброєння вони випускають у себе, тому там дорога європейська сила, електрика, дорогі матеріали. Звідси й ціна такої війни,

– зауважив Тарас Березовець.

Відтак перша причина – це технічні можливості, а друга – ліміти озброєння. Є певна максимальна кількість виробництва снарядів і ця цифра не надто велика.

"Виробляти ці снаряди, ніби пекти як млинці, може собі дозволити лише Росія, Китай і Північна Корея. А Захід рахує кожна копійку, бо все це дуже дорого, є певна обмежена продуктивність", – додав Березовець.

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У чому схожість Росії та ХАМАС

Будь-яке озброєння, а особливо боєкомплект, вимагає серйозного зберігання, охорони, потім утилізації. На це йде ще більше коштів, ніж на виробництво. Захід став дуже багатим, тому що вміє рахувати кожен долар, а Росія цього не робить.

Росія може собі дозволити збільшити воєнний бюджет, "роздути" його просто до фантастичних розмірів, не дбаючи й не піклуючись про те, що буде з простими росіянами, як низько впаде рівень їхнього життя. Чому? Тому що Росія не є нормальною країною – це один великий ХАМАС,

– підкреслив Березовець.

Палестинські бойовики не переживали за страждання свого народу, вони перетворили життя в Секторі Гази на пекло. ХАМАС може дозволити собі стріляти з жилих кварталів, розуміючи, що туди прилетить відповідь від Ізраїлю. Росія також собі це дозволяє.

"Це такий один великий ХАМАС, який свого часу захопив Росію, позбавив її майбутнього, забрав його у своїх громадян. Так само як ХАМАС, вона (Росія – 24 Канал) може жити коштом терору", – розповів офіцер.

Щобільше, зберігається загроза для країн НАТО, які межують з Росією. Зокрема, це країни Балтії, Польща, погрози звучать навіть в бік донедавна нейтральної Фінляндії. Щойно вона вирішила приєднатися до НАТО, Росія почала їй погрожувати.

Зараз оголосили плани посилення військової присутності на кордонах з Фінляндією, збільшилися провокації, незаконний перетин повітряного простору. Це говорить про те, що Росія грається? Ні, вона справді готується до серйозної ескалації,

– наголосив Березовець.

Владімір Путін чітко обрав свою стратегію. Він уявив себе нібито великим воєначальником і завойовником. Задля цієї мети російський диктатор посилає на смерть сотні тисяч росіян.

Чому США передає не всю зброю, яку має

Наші союзники розуміють, що сьогодні триває війна в Україні та на Близькому Сході. У неї втягнутий ключовий союзник США в регіоні – Ізраїль. Американці не можуть собі дозволити не допомагати цій країні. Гіпотетично загострення може відбутися в інших регіонах, наприклад, у Тайвані.

Дуже швидко може виникнути потреба упродовж кількох тижнів доставити великі кількості техніки комусь зі своїх союзників. Американці не можуть роздавати свої стратегічні запаси, тому що тоді поставлять під загрозу національні інтереси,

– наголосив офіцер.

Американці передавали нам зброю зі складів, свої танки, системи ПТРК, кулемети, стрілецьку зброю. Потім мільярди, які виділяли на допомогу Україні, витрачали на заміну того, що віддавали.

"США – це не безмежний склад, звідки ви можете забирати запаси. Гроші, які американський Конгрес і Сенат виділяли Україні, витрачалися на виробництво й заміщення тієї зброї, яку передали нашій державі", – додав Березовець.

Наприклад, війна в Україні підняла попит на такі сучасні системи як Javelin, Stinger. За ними вже утворилася черга з інших країн. Є велика кількість комерційних покупців. Те саме стосується систем Patriot. Всі бачать його практичне застосування. Українська ППО за допомогою Patriot збиває російські системи "Кинджал", які здавалися абсолютно недосяжними.

Війна надзвичайно підняла попит на передові системи озброєння. А оскільки вони дуже складні й дорогі у виробництві, то вимагають серйозної кваліфікації. Технологію виробництва цієї зброї не можуть передати іншим країнам, адже це унікальні американські розробки.

Наприклад, технологію виробництво танків M1 Abrams передати не можна, тому що їхня броня містить збіднений уран. Це є секретною розробкою американського ВПК. Передавати її американці не будуть нікому, навіть Великій Британії, яка є їхнім найближчим союзником,

– розповів офіцер ЗСУ.

Всі ці фактори зумовлюють дуже довгі терміни виробництва озброєння. Зараз американський військово-промисловий комплекс почав переозброєння. США збільшують кількість ліній з виробництва, створюють десятки тисяч нових робочих місць. Але цей процес нешвидкий. Персонал потрібно навчити, підготувати, збудувати всі ці лінії. Мовиться не про тижні чи місяці, а про роки.

Тому, що процес таки почався, треба "завдячувати" Росії, Ірану та іншим терористичним режимам. Вони сприяли розвитку американської економіки. Тепер коли цей процес набере хід, його буде неможливо зупинити,

– підсумував Березовець.

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