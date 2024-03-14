У Байдена ще залишився ресурс для допомоги Україні: про які суми мовиться

Джо Байден має ще приблизно 3,5 мільярда доларів для допомоги Україні. Ці гроші він може направляти без демократів чи республіканців.

Про це 24 Каналу розказав виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн, зауваживши, що адміністрація президента США може сама розпоряджатися грошима. Він додав, що кошти напряму не передають.

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"Питання тут – як Пентагон оцінює вартість цієї бойової техніки. Вони можуть оцінювати цю вартість набагато, чесно кажучи, дешевше, ніж вони зараз оцінюють", – сказав Епштейн.

За його словами, приблизно рік тому там виявили 6 мільярдів доларів різниці. Мовляв, деяку зброю переоцінювали. На думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, така дуже складна бухгалтерія може ще й допомогти Україні.

Скільки має коштувати танк, який сидів у пустелі 30 років? Не очевидно, яка ціна цього танка. Пентагон може сказати, що, мовляв, оскільки Америка навряд чи його колись користуватиме у війні, коштуватиме набагато менше,

– зазначив Уріель Епштейн.

Додаткове джерело допомоги

Є ще одне джерело грошей, яке американський уряд має право використовувати без республіканців. Це заморожені російські активи. Епштейн зауважив, що у США є 7 мільярдів доларів росіян. Ці гроші у банках. Джо Байден лише має їх конфіскувати та передати Україні.

"Президент має абсолютне право це зробити, і йому не потрібний Конгрес, щоб це виконати", – переконаний виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Епштейн додав, що кілька тижнів тому міністерка фінансів США Джанет Єллен підтримала використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Останні два роки вона була проти цього.

"Схоже, більшість адміністрацій підтримують цю ідею. Але зараз вони чекають на європейців. Вони кажуть, що "ми можемо це зробити лише тоді, коли європейці також погодяться це одночасно робити". Ми вважаємо, що Америка має це зробити першою", – наголосив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Мовляв, саме тоді і Європа виконає цей крок. Це, переконаний Уріель Епштейн, у кращому випадку може статися не раніше квітня.

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