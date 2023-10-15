Словаччина – не фронтмен: які ризики є для України після перемоги там проросійських сил

Попри те, що Словаччина не була лідером у військовій підтримці України, однак передала ЗСУ багато зразків озброєння. Ця допомога була дуже важливою та підсилила українських бійців. Однак зараз можна побачити не дуже позитивну тенденцію.

Перемога на парламентських виборах проросійської партії SMER-SD під керівництвом Роберта Фіцо створює певні ризики як для України, так і для самої Словаччини. Таку думку 24 Каналу озвучив експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Богдан Ференс.

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Небезпека зростає

Як підкреслив Богдан Ференс, результати парламентських виборів у Словаччині свідчать про те, що частина суспільства хоче бачити лідерами таких людей, які багато десятків років у словацькій політиці та мали безліч скандалів.

Крім того, у європейських країнах досі присутній вплив Росії, зокрема, у Словаччині. Однак партія "Глас", яка посіла третє місце на виборах, найімовірніше, не створить коаліцію із партією Фіцо.

Вони розуміють, що це дійсно небезпека у контексті підтримки України. Також це небезпека всередині держав ЄС та НАТО, якщо така риторика та такі дії надалі будуть реалізовуватись Фіцо та його урядом. Небезпека зростає. Але сподіваюсь, що наші союзники знайдуть інструменти, щоб не допустити цього,

– вважає експерт-міжнародник.

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