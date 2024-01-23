Байдена хочуть загнати у велику пастку: чому загострюється політична інтрига у США

Конгрес США ще не проголосував за виділення допомоги Україні. Протистояння між республіканцями та демократами загострюються напередодні президентських виборів.

Тому зараз республіканці намагаються влаштувати президенту США Джо Байдену пастку. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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Протистояння перед виборами

Микола Давидюк зазначив, що напередодні виборів президента між республіканцями та демократами триває протистояння, у якому ніхто не хоче відступати.

Республіканська партія намагається створити пастку для Джо Байдена. Хоч лідер США вже пішов на деякі поступки, однак республіканці все одно поки не проголосували за бюджет, зокрема, підтримку України.

Вони все одно не пропускають цей бюджет і намагаються його затягувати далі. Я бачу, як зараз йде ця історія з точки зору політичної інтриги. Республіканці меншістю трампістів намагаються загнати Байдена у величезну пастку, а потім сказати: "Бачите, ми на нього натиснули і він зламався",

– припустив він.

Однак Джо Байден також шукає інші варіанти надати Україні допомогу. Як вважає політолог, є ймовірність, що протистояння між республіканцями та демократами не завершиться чиєюсь перемогою у питанні підтримки України. Однак гроші наша держава все одно отримає.

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