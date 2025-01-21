Це болісне питання: які чинники можуть вплинути на прихильність Трампа до України

Дональд Трамп в інавгураційній промові жодного разу не згадав про Україну. Водночас він підписав указ, що припиняє на 90 днів зовнішню фінансову допомогу США. Тому ситуація щодо підтримки України ускладнюється.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн розповів 24 Каналу, що за певних умов ставлення Дональда Трампа до питання підтримки України може змінитись. Проте у його команді є відриті противники продовження допомоги нашій країні – зокрема, віцепрезидент Джей Ді Венс.

Важливо Хто займе ключові посади в кабінеті Трампа, що казали про Україну та кого слід остерігатися

Прийшов час змін

Епштейн вважає позитивним моментом те, що Трамп у промові на інавгурації нічого не сказав про Україну.

Якщо він буде зосереджений на питаннях мігрантів, внутрішньоамериканських справах, культурної війни, то це означає, на думку виконавчого директора Renew Democracy Initiative, що контролювати процеси щодо України будуть держсекретар Марко Рубіо, радник з питань нацбезпеки – Майкл Уолц, спецпредставник по Україні Кіт Келлог.

Якщо вони матимуть більше влади у питаннях, пов'язаних з Україною, це позитивний знак. Саме вони усвідомлюють, наскільки важливо, щоб США підтримувала своїх союзників і протистояла ворогам,

– пояснив він.

Водночас якщо рішення щодо України ухвалюватиме Ілон Маск, віцепрезидент Джей Ді Венс або Тулсі Габбард, яка є номінантом на посаду глави національної розвідки, то ситуація може повернутися у зовсім інший бік.

Ситуація щодо України для республіканців, які сьогодні контролюють всі важелі влади у США, – це болісне питання. Тому Києву потрібен новий представник у Вашингтоні, який матиме тісні відносини з Республіканською партією,

– зауважив виконавчий директор Renew Democracy Initiative.

Посол України в США Оксана Маркарова впродовж майже чотирьох років зробила гарну роботу у Вашингтоні. Однак, на його думку, зараз вже прийшов час змін, адже в американській політиці відбувається суттєве перезавантаження.

Контекст. У жовтні 2024 року Спікер Палати представників США Майк Джонсон вимагав звільнення посла України Оксани Маркарової, яка організовувала візит Володимира Зеленського на оборонний завод у Пенсильванії, що очолював прихильник Камали Гарріс. Джонсон розцінив цей вчинок як "втручання у вибори" президента США. Однак президент України залишив Маркарову на своїй посаді.

Республіканці тривалий час блокували допомогу Україні з боку США. Проте ця ситуація також може змінитися, якщо Трамп переконається, що з Владіміром Путіним неможливо укласти жодної справжньої угоди. Тоді з'явиться можливість показати новій адміністрації, що в інтересах США продовжувати підтримку України і навіть, можливо, її підсилити,

– припустив Уріель Епштейн.

До слова, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко припустив, коли може зміниться ситуація на полі бою в Україні після інавгурації Трампа. За його словами, для США пріоритетними є особисті інтереси, тому не варто сподіватись, що "найближчим часом різко зменшиться активність бойових дій". Також процес переговорів буде "серйозним і важким" і може затягнутися "на місяці або й роки".