Європа на порозі війни: чому відрізняється позиція 2 найбільших країн ЄС щодо підтримки України

Останнім часом від союзників України лунають різні думки й наративи щодо того, як продовжувати підтримувати нашу країну. Поки канцлер Німеччини Олаф Шольц стримується щодо передачі ракет Taurus, президент Франції Еммануель Макрон говорить про можливість відправки війська в Україну.

Чи свідчить це про розбіжності між партнерами щодо того, як надалі підтримувати ЗСУ, відповів 24 Каналу дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко. До слова, на 16 Київському безпековому форумі посол Франції в Україні заявив, що деякі країни підтримали ідею Макрона щодо відправки військ до України.

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Стримана Німеччина й смілива Франція

На думку дипломата, між союзниками України можуть виникати різні технічні розбіжності. Нині Макрон просто випереджає час своїми ідеями й з розумінням ситуації. Водночас Шольц більш виважений, консервативний та стриманий, але він також розуміє, що як Німеччина, так і Франція – у передвоєнній ситуації.

Роль Макрона – будити Європу. Він справляється з цим, але краще, щоб до заяв підтягувалася практична допомога,

– зауважив Осипенко.

За його словами, лідери Франції та Німеччини розуміють, що незабаром війна може бути в Європі. Інакше б вони не розробляли фінансові програми на підтримку ВПК, відновлення армії тощо.

Зараз політики по-різному оцінюють ситуацію. Один, щоб не дражнити Росію, висловлюється більш стримано, а інший будить Європу, мовляв, вставайте, тому що війна вже на порозі.

Чому Шольцу важко ухвалювати рішення про передачу зброї

Німеччина тісно співпрацювала з Росією. Берлін забезпечував Москву інвестиціями, технологіями, будував полігони для спеціальних військ російських.

Також дружбу між Росією та Німеччиною підкреслює будівництво газопроводів в обхід України. Вони разом заробляли гроші на європейському ринку, продаючи газ уроздріб по всій Європі.

Глибина співпраці між країнами була величезна,

– наголосив дипломат.

Німеччина також брала участь в ініціативі газ в обмін на труби. Країна допомагала Кремлю будувати величезні газопроводи, які йшли через Україну.

Сполучені Штати Америки ще тоді виступали проти цієї ініціативи й сказали, що це небезпечно для забезпечення безпеки Європи. Однак німці не послухали й зробили по-своєму, аби зробити свою економіку ефективною та підвищити політичний вплив країни.

Алгоритм мирного часу та співпраці з Росією, коли німці викохували країну-агресора, зараз складно змінити. Тому що Шольц представляє політичну партію, яка започатковувала цей алгоритм, й відмовитися та розвернутися на 180° в політичному плані надзвичайно складно для нього,

– додав Осипенко.

При цьому треба бути чесними й визнати, що Німеччина – друга країна, після Сполучених Штатів Америки, по обсягах наданої зброї. Попри те, що риторика стримана, але допомога йде величезна й набагато більше, ніж навіть від Франції, яка робить сміливі заяви.

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