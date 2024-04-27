Джонсон уміло зіграв роль посередника: завдяки чому США схвалили допомогу Україні

Сполучені Штати Америки ухвалили довгоочікувану допомогу Україні. Важливу роль у цьому відіграв дипломатичний фронт, зокрема Президент України, але це, на жаль, не було визначальним чинником для ухвалення рішення.

Про це 24 Каналу сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що цей законопроєкт став результатом кулуарних домовленостей між чинним президентом США Джозефом Байденом і попередником його Дональдом Трампом.

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Роль Джонсона одна з головних

Президент Володимир Зеленський розпочав переговори щодо надання допомоги ще з вересня 2023 року, коли він разом із Байденом виступав на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, після того здійснював візит до Вашингтону, де зустрічався з конгресменами за закритими дверима – цей візит був доволі важкий.

Я добре пригадую, що було багато таких дипломатичних стриманих коментарів, але вже тоді були перші сигнали, що все може бути не гладко,

– мовив Клочок.

Америка пережила ледь чи не вперше за останні десятиліття серйозну політичну кризу. Каталізатором цієї кризи став колишній президент США Дональд Трамп, який прагне знову обійняти цю посаду, а спікер Палати представників Майкл Джонсон діє в тісній синергії з ним.

Проте треба віддати йому належне. Джонсон зумів зіграти дуже прекрасну політичну партію. На жаль, ціною життів багатьох українців, але для американців внутрішня політика значно важливіша,

– зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Україна стала заручником цих політичних баталій. Трампу визначальним для ухвалення рішення була внутрішня ситуація в США. Адже так само він дуже довго відтягував ухвалення бюджету.

Лише коли Трамп публічно сказав, що можна вже голосувати, коли було зрозуміло, що документ погоджений із демократами, коли Джозеф Байден сказав, що готовий підписати – це засвідчило те, що цей законопроєкт став результатом кулуарних домовленостей між чинним президентом і попередником його Дональдом Трампом. Майк Джонсон тут зіграв роль посередника, але вміло.

Треба вже працювати над новим пакетом

Вже від окремих республіканців лунають заяви, мовляв, Україні не варто розраховувати на ще якусь допомогу від США, тому що ця буде остання. Звісно, це лише думка окремого сенатора, але враховуючи те, що восени все перезавантажиться, то це дійсно створює для нас дуже серйозні виклики.

Тому треба працювати з республіканцями й демократами, Трампом і Байденом в однаковій мірі. Якщо Байден більш-менш прогнозований, то з Трампом дуже складно і непросто, бо навіть Європа не знає, що у нього в голові,

– додав Клочок.

Тому ідея Еммануеля Макрона якраз те, що сьогодні потрібно Європі, адже насамперед під ударом Росії можуть опинитися європейські країни.

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