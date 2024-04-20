Байден вимагає ухвалити якнайшвидше: коли Сенат проголосує за допомогу Україні

Голосування за законопроєкт про військову та фінансову допомогу Україні відбудеться вже у вівторок, 23 квітня, у другій половині дня.

Про це повідомив лідер демократичної більшості у Сенаті Чак Шумер. Окрім законопроєкту про Україну, політики планують розглянути ще два законопроекти – про допомогу Ізраїлю та Тайваню.

Читайте також Підіймали українські прапори й декламували Шевченка: як пройшло голосування Палати представників

Законопроєкт є результатом місяців гострих переговорів, тиску з боку союзників США та неодноразових прохань України про допомогу.

Чак Шумер додав, що тепер Сенат готовий зробити наступний крок.

Байден закликав не зволікати

Джо Байден закликав Сенат США швидко надіслати цей пакет на його стіл, щоб президент міг підписати його як закон. Таким чином Сполучені Штати зможуть швидко відправити зброю та обладнання в Україну для задоволення її термінових потреб на полі бою,

Байден також наголосив, що законодавці проявили єдність, відстоюючи інтереси США у світі.

У цей критичний переломний момент вони об'єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями,

– йдеться у заяві президента США.

Повідомляється, що деякі законодавчі акти вже були схвалені верхньою палатою Конгресу США. Це зробило шлях документу до президентського столу "доволі простим".

Палата представників підтримала законопроєкт