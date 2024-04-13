Дуже гарна новина: як спікер Джонсон залучився підтримкою демократів

Експрезидент США Дональд Трамп після зустрічі зі спікером Палати представників Майком Джонсоном заявив, що не проти надання допомоги Україні. Однак він наголошує, що це має бути позика.

Майку Джонсону вдалося побудувати діалог і з республіканцями, і з демократами та створити коаліцію своїх прихильників. Це 24 Каналу зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

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Джонсон створив коаліцію

Валерій Клочок зазначив, що Майк Джонсон створив собі коаліцію з республіканців і демократів, яка сьогодні налічує більшість у Палаті представників США. Він дуже добре веде переговори з демократами.

Джонсон дійсно дуже вдало балансує зараз між республіканцями та демократами, підготував відповідний законопроєкт і вчора погодив його з Трампом. Трамп, розуміючи, що далі він не може вже керувати цим процесом. Кризою, яку він створив, блокуючи допомогу Україні, висуваючи вимоги демократам,

– сказав він.

Демократи також стали перед вибором. Вони отримають критику з боку світу, якщо не погодяться навіть на позику. Трамп розуміє, що не доб'ється виконання всіх своїх вимог. Він бачить, що вже є сформована коаліція.

"Це історія про політичний компроміс, який досягався за допомогою Джонсона. Він тут зіграв дуже майстерно. Зараз фактично йому вдалося залучитися підтримкою демократів. Цей документ буде проголосований. Трамп його похвалив", – вважає аналітик.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" впевнений, що за позику для України проголосують. Ймовірно, законопроєкт отримає абсолютну більшість. Там можуть бути незначні зміни, які швидко пройдуть, і цей документ може бути дуже швидко підписаний. Це дуже хороша новина.

Трамп не проти допомоги, але є нюанс: що відомо