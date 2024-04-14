Можуть пришвидшитись: чи вплине атака Ірану на Ізраїль на виділення США допомоги для України

Іран вчинив масовану атаку по Ізраїлю вночі 14 квітня, випустивши велику кількість ракет та дронів. ЦАХАЛ повідомив, що вдалося відбити 99% іранських ракет. Проте конфлікт може розгорітися ще сильніше.

На тлі цих подій в США активізувалися дії щодо виділення військової допомоги Ізраїлю. Які відомо вона була в одному пакеті з підтримкою України та Тайваню. Однак в Конгресі США впродовж кількох місяців не можуть проголосувати за це рішення. Політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов сказав 24 Каналу, що в України з'явилась реальна можливість отримати 61 мільярд доларів допомоги від Сполучених Штатів.

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Є додатковий тиск

Політолог зауважив, що цю атаку Ірану на Ізраїль можна розглядати в позитивному контексті щодо України.

Водночас ця атака не сильно відвернула увагу від війни в Україні, тому що її наслідки не є такими трагічними, як вторгнення ХАМАС на територію Ізраїля 7 жовтня 2023 року. Тоді це призвело до великої кількості жертв та захоплення заручників,

– зауважив він.

Через обстріл Ірану території Ізраїля знову активізувалася складна ситуація на Близькому Сході. Це є додатковий тиск, який може мотивувати конгресменів проголосувати за виділення допомоги Ізраїлю.

Проти ночі 14 квітня Іран завдав удару по Ізраїлю , випустивши 36 крилатих ракет, 110 ракет класу "земля-земля" та 185 безпілотників. Проте Ізраїлю та його союзникам вдалося знешкодити 99% повітряних цілей. Відомо, що через атаку незначно пошкоджено ізраїльську військову базу.

Очевидно, на думку експерта-міжнародника, що представники демократичної партії не підуть на роз'єднання цього пакету допомоги, тобто Ізраїль, Україна та Тайвань отримають підтримку разом. Водночас Києву можуть надати допомогу у різному форматі – кредиту, лізингу, під заставу російських заморожених активів.

"Однак роз'єднуватись пакет не буде. Якщо в США хочуть підтримати Ізраїль, їм доведеться голосувати за той пакет, в якому включена і допомога для України. Ці події можуть позитивно вплинути на те, що процес пришвидшиться і голосування за цей пакет відбудеться найближчим часом", – наголосив Максим Несвітайлов.

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