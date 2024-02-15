Риторика Трампа шкодить США: які можливі важелі впливу щодо допомоги Україні

Україна очікує на військову допомогу від США, однак це рішення досі не ухвалене. Спершу дискусії точилися щодо міграційних питань, а тепер говорять про можливий вплив Дональда Трампа, який виступає проти допомоги нашій державі.

Ситуація у США досить серйозна, але вона не є критичною. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, додавши, що політична криза в Республіканській партії справді має дуже негативний вплив на все, що відбувається.

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Чому допомога Україні заблокована

Сьогодні головна проблема зовсім не в кордоні, а в політичних амбіціях Дональда Трампа, який за будь-яку ціну хоче повернутися у президентське крісло. Проте методи, які він використовує у своїй політичній боротьбі та його протистояння з Білим домом, отримують належну відповідь.

Трамп почав грати не за правилами. Він озвучує заяви, які неприємні для всього істеблішменту США. Наприклад, те, що стосується зовнішньої політики. Після цього на Трампа чиниться судовий тиск. Це суттєво вгамовує його апетити,

– зауважив Валерій Клочок.

Процедурне голосування в Сенаті за законопроєт щодо допомоги Україні свідчить про те, що Трамп враховує цей тиск і розуміє всі небезпеки. Республіканці також це розуміють, тому хочуть підтримувати зовнішньополітичний вектор і закон про національну безпеку. Цікаво, що цей закон передбачає фінансування оборонного комплексу США, щоб надавати допомогу своїм партнерам, серед яких Тайвань, Ізраїль та Україна.

Ситуація у світі досить складна. Тож цим законопроєктом демократи й республіканці демонструють свою прихильність до багаторічної зовнішньої традиції США – бути охоронцями сталої демократії у світі,

– наголосив Клочок.

Які важелі впливу є на Трампа

Насправді є ціла низка республіканців, які також розуміють, що треба виділити кошти Україні. Ба більше, ця сума не є надзвичайно великою для ВВП США.

Можемо відверто говорити про те, що інколи через судові позови на Трампа чинять тиск, щоб він не вдавався до такої популістської риторики, яка найперше шкодить самим Сполученим Штатам. На жаль, він сам цього не розуміє,

– наголосив Клочок.

Він додав, що допомога для України обов'язково має бути проголосована, бо вона надзвичайно важлива для США. Ця країна має гіркий досвід участі у воєнних конфліктах у В'єтнамі, Іраку, Афганістані, де загинуло дуже багато їхній військових. Тому сьогодні у США не приховують, що витрачають мало коштів на зовнішню оборону, але мають колосальну безпеку, зокрема інвестуючи в Україну.

Окрім судового, ще є інший важіль впливу на Трампа. Мовиться про процедурне рішення, яким можна відкликати спікера Палати представників Майка Джонсона й не дозволити йому блокувати розгляд законопроєкту. В історії США такі випадки вже були.

Коли таку процедуру запускають, то спікер просто боїться і ставить питання на голосування. Тож інструменти тиску на республіканців сьогодні є, їх використовують і Джонсон це чудово розуміє,

– підкреслив Клочок.

Через що критикують спікера Джонсона