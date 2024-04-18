Є два пункти: чого чекати Україні від законопроєкту про допомогу США
Вже в цю суботу, 20 квітня, Конгрес США розгляне питання фінансової допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Є нюанси, адже частково вона може бути надана в кредит і має виключати пенсії.
Народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв сказав 24 Каналу, що на сьогодні законопроєкт вже опублікований. У конгресменів є 72 години для того, щоб його продивитися і внести правки, адже у суботу ввечері має відбутися фінальне голосування.
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Можливо, доведеться ще чекати
Якщо конгресмени вкладуться у ці часові рамки, далі законопроєкт піде в Сенат.
І тут також питання, чи затримається Сенат ще на декілька днів задля того, щоб проголосувати за цей законопроєкт і направити його у Білий дім для підписання президентом. Можливо, доведеться чекати, тому що наступний тиждень непленарний для Сенату,
– зауважив Чернєв.
Законопроєкт містить майже 61 мільярд доларів, з яких на пряму фінансову підтримку українського бюджету, виключаючи пенсії, виділено 7,8 – 7,9 мільярдів.
За словами народного депутата, це менше, ніж було в попередньому, але логічно, тому що Україна вже пів року як без фінансування.
До кінця вересня ці кошти мають бути витрачені, і лише ця сума надається у вигляді кредиту. Вся інша сума – військова допомога, яку ми можемо витрачати аж до вересня 2025 року,
– сказав Єгор Чернєв.
Він додав, що цей кредит – умовний, тобто одразу в законопроєкт закладається право президента Байдена списати 50% кредиту за пів року. Звісно, з погодження Конгресу.
Два пункти
Єгор Чернєв наголосив, що є два пункти, які відрізняють цей законопроєкт від того, який був проголосований в Сенаті раніше:
- перший – вказані конкретні цілі допомоги, тобто допомога задля перемоги України, що перевертає підходи до забезпечення української армії;
- другий – прямим текстом вперше за часи допомоги зі Сполучених Штатів для України зазначена номенклатура озброєння – це далекобійні ракети ATACMS, на які Україна так довго чекала.
Коли цей законопроєкт буде підписаний президентом, я сподіваюся, що все ж таки ці далекобійні ракети ATACMS з’являться в Україні і суттєво можуть змінити хід цієї війни,
– підкреслив нардеп.
Допомога Україні від США: що відомо
- Розмови про виділення допомоги для України почалися в США ще восени 2023 року, але ні до чого не призвели.
- У лютому 2024 року Сенат проголосував за пакет про міжнародну допомогу у розмірі 60 мільярдів доларів для України, 14 – для Ізраїлю, 9,15 мільярда – на гуманітарні потреби Гази та Західного берега ріки Йордан, ще 4,83 мільярда доларів – на підтримку партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні разом із Тайванем та для стримування агресії з боку Китаю. Всього цей пакет передбачав 95,3 мільярда доларів.
- Ситуація із фінансовою допомогою кілька місяців була невизначеною через напруженість між республіканцями та демократами.
- У квітні між лідерами Конгресу нарешті був досягнутий "консенсус" щодо допомоги Україні та Ізраїлю, яку хотіли розділи на окремі пакети.