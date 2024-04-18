Є два пункти: чого чекати Україні від законопроєкту про допомогу США

Вже в цю суботу, 20 квітня, Конгрес США розгляне питання фінансової допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Є нюанси, адже частково вона може бути надана в кредит і має виключати пенсії.

Народний депутат, заступник Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв сказав 24 Каналу, що на сьогодні законопроєкт вже опублікований. У конгресменів є 72 години для того, щоб його продивитися і внести правки, адже у суботу ввечері має відбутися фінальне голосування.

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Можливо, доведеться ще чекати

Якщо конгресмени вкладуться у ці часові рамки, далі законопроєкт піде в Сенат.

І тут також питання, чи затримається Сенат ще на декілька днів задля того, щоб проголосувати за цей законопроєкт і направити його у Білий дім для підписання президентом. Можливо, доведеться чекати, тому що наступний тиждень непленарний для Сенату,

– зауважив Чернєв.

Законопроєкт містить майже 61 мільярд доларів, з яких на пряму фінансову підтримку українського бюджету, виключаючи пенсії, виділено 7,8 – 7,9 мільярдів.

За словами народного депутата, це менше, ніж було в попередньому, але логічно, тому що Україна вже пів року як без фінансування.

До кінця вересня ці кошти мають бути витрачені, і лише ця сума надається у вигляді кредиту. Вся інша сума – військова допомога, яку ми можемо витрачати аж до вересня 2025 року,

– сказав Єгор Чернєв.

Він додав, що цей кредит – умовний, тобто одразу в законопроєкт закладається право президента Байдена списати 50% кредиту за пів року. Звісно, з погодження Конгресу.

Два пункти

Єгор Чернєв наголосив, що є два пункти, які відрізняють цей законопроєкт від того, який був проголосований в Сенаті раніше:

перший – вказані конкретні цілі допомоги , тобто допомога задля перемоги України, що перевертає підходи до забезпечення української армії;

, тобто допомога задля перемоги України, що перевертає підходи до забезпечення української армії; другий – прямим текстом вперше за часи допомоги зі Сполучених Штатів для України зазначена номенклатура озброєння – це далекобійні ракети ATACMS, на які Україна так довго чекала.

Коли цей законопроєкт буде підписаний президентом, я сподіваюся, що все ж таки ці далекобійні ракети ATACMS з’являться в Україні і суттєво можуть змінити хід цієї війни,

– підкреслив нардеп.

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