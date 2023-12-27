Не повестись на шантаж Угорщини: як можна обійти опір Віктора Орбана

Європейський Союз намагається знайти спосіб, щоб виділити кошти Україні та обійти вето угорського прем'єра Віктора Орбана. Наразі готують план екстреної допомоги нашій державі на суму 20 мільярдів євро, однак мовиться про кредитні кошти.

Програма, яку обговорюють в ЄС, покликана обійти спротив угорців та швидко перерахувати кошти Києву. Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що її можуть застосувати, якщо Орбан не змінить свою позицію під час саміту у лютому 2024 року.

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Які ще варіанти має Євросоюз

Для того, щоб ухвалити рішення про виділення 20 мільярдів не треба підтримки всіх країн-членів ЄС. Натомість потрібні певні країни-гаранти. Відтак мовиться про зовсім інші умови, ніж ті, які стосувалися 50 мільярдів євро.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на виділення Україні 50 мільярдів євро та на перегляд багаторічного бюджету Європейського Союзу. Він заявив, що після відповідної підготовки до цього питання повернуться на початку 2024 року.

Є багато ознак того, що Угорщина далі планує блокувати ці кошти. Проте не варто відкидати, що Україна може отримати фінансування іншим шляхом, наприклад, уклавши двосторонні угоди з окремими країнами.

Треба враховувати, що не лише Віктор Орбан може становити загрозу. Ветувати допомогу може будь-яка країна. Наприклад, складно передбачити позицію лідера Словаччини Роберта Фіцо, чи Нідерландів, якщо там зміниться уряд,

– підкреслив Станіслав Желіховський.

Відтак потрібно напрацьовувати альтернативи. Ймовірно, лідери ЄС все-таки спробують переконати Віктора Орбана. Для цього можуть використати різні методи, зокрема заохочення. Мовиться про розблокування коштів, яких прагне Будапешт.

Ще у 2022 році Європейський Союз заморозив 30 мільярдів євро, які мала отримати Угорщина. Причиною стали проблеми з верховенством права та хабарництво. Напередодні саміту 14 – 15 грудня 2023 року стало відомо, що ЄС розблокував 10 мільярдів з цієї суми.

"Бажано, щоб Україна отримала той пакет допомоги, про який говорять уже не перший місяць. У ньому значно більша допомога й не за кредитні кошти. Щобільше, це ще раз продемонструє єдність всього Європейського Союзу у протистоянні російській агресії", – наголосив експерт-міжнародник.

Чому Орбан наполягає на вето

Зважаючи на те, що у грудні 2023 року консенсусу так і не знайшли, є велика ймовірність, що Орбан все-таки заблокує 50 мільярдів. Підтвердженням цього є його антиукраїнська риторика, яка стає дедалі помітнішою.

Можливо, причина навіть не в самій Україні, а в заблокованих коштах, які не виплачують Будапешту. Однак Європейська комісія підходить до цього питання жорстко, тому не може повестися на шантаж Угорщини,

– додав Желіховський.

Тому вже зараз в ЄС думають над подальшими кроками. Це добрий сигнал для України. Значно гірше, якби питання затягували до останнього, тоді знадобився б не один місяць, щоб розробити альтернативні варіанти.

Також розглядають можливість відновлення процедури, яка може призвести до призупинення права голосу Угорщини. Але для цього потрібно внести багато змін, тому таке рішення не швидке. Відтак допомога на суму 20 мільярдів – наразі найреалістичніший варіант.

Це не означає, що на цьому все зупиниться. Далі можуть перейти до фінансування на більші суми, якщо вдасться переконати Будапешт чи іншу країну не ставити палиці в колеса та дати можливість українській економіці нормально функціонувати,

– сказав Желіховський.

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