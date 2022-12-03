Росіяни навіть не уявляють, – Данілов прокоментував таємну допомогу Україні від партнерів

Україна продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів. Мовиться не лише про гуманітарку, а й зброю. Й постачання останньої, переконаний Данілов, шокує росіян.

На цьому він зробив наголос під час інтерв'ю. Журналістці Олені Требушній він розповів, що зброї Україні надають значно більше. Просто про це не говорять публічно.

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Деякі країни не готові до публічності

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, протистояти російській агресії Україні допомагає величезна кількість країн. Просто деякі з них попрохали нас не розповідати про те, що вони передають нам зброю. І це рішення, підкреслив він, наша держава поважає.

Данілов зауважив, що після перемоги України наші партнери самі ухвалюватимуть рішення. Якщо вони матимуть бажання озвучити масштаби допомоги нашій державі, вони це зроблять.

Головне, щоб вони нам допомагали. Я можу сказати, що росіяни навіть не уявляють, що їх чекає після нашої перемоги, коли почують про зброю, яку дають нам наші партнери,

– підкреслив Данілов.

Він додав, що наразі триває війна. І це не політичний процес, коли все має бути абсолютно прозорим і відкритим. Це, за словами Данілова, "дії, які мають особливий характер". Тож далеко не про все можна говорити публічно.

Кількома днями раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав те ж саме. Він наголосив, що є певні країни, які таємно передають Україні озброєння. У такому випадку воно надходить до нашого війська не напряму. Зброя передається через треті країни. Це й дозволяє певним державам сприяти перемозі України, але робити це без непотрібної для них публічності.

Збройна допомога є, але хотілося б більше