Європа намагається бути активнішою, ніж США: якої допомоги чекати Україні 2024 року

У четвер, 14 грудня, Єврорада ухвалила історичне рішення про початок перемовин щодо членства України в Європейському Союзі. Також на початку січня ЄС має погодити фінансову допомогу на 50 мільярдів євро впродовж 2024–2027 років.

Політолог Валентин Гладких сказав 24 Каналу, що Європа вже зробила новорічний подарунок Україні, тож тепер черга за США. Як відомо, там тривають дискусії щодо спільного пакета допомоги, який містить також кошти для Києва.

До теми Коли інші ослабнуть, Німеччина має бути готова робити більше, – Шольц про підтримку України

"Останні рішення якраз свідчать про готовність Європи відігравати активнішу роль у підтримці України. Хоча я схильний думати, що США розв'яжуть свої внутрішньополітичні суперечки і їхні конгресмени знайдуть досить політичної волі, мудрості й мужності, щоб схвалити потрібне рішення до Нового року", – зазначив Гладких.

Питання допомоги Україні поза дискусією в США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін повинен бути готовим робити ще більше для підтримки України, якщо інші ослабнуть. Адже війна проти Росії навряд чи закінчиться найближчим часом.

Крім фінансування потреб Києва, пакет допомоги містить також кошти для зміцнення кордонів між США й Мексикою. Саме це питання спричинило дискусію між конгресменами.

Це питання внутрішньополітичного порядку денного. Дуже прикро, що ми стали одним з каменів спотикання або яблуком розбрату. Але насправді в США не є дискусійним питання потреби підтримувати Україну,

– наголосив Гладких.

Сили, які намагаються побудувати свою передвиборчу кампанію на жорсткішому контролі за кордонами, просто скористались цією нагодою. Однак політолог переконаний, що сторони дійдуть згоди.

Допомога США для України: останні новини

Координатор Ради нацбезпеки США при Білому домі Джон Кірбі очікує, що спільний пакет допомоги ухвалять до кінця року. Зокрема, Україна може отримати 61 мільярд доларів.

Сенат США навіть відклав різдвяні канікули на тиждень, щоб дійти згоди в питанні державного кордону. Можливо, це станеться вже наступного тижня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний на 100%, що рішення щодо спільного пакета допомоги буде. Однак не знає, чи його ухвалять до кінця року, чи вже в січні.

Адміністрація Джо Байдена готова до компромісу з республіканцями, які наполягають на нових обмеженнях для мігрантів. Білий дім піде на такі поступки, щоб ухвалити спільний пакет допомоги.