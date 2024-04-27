Кілька слів Зеленського дуже вплинули на Джонсона і встановили дедлайн: журналісти назвали їх

Допомога від США, про позитивні наслідки якої зараз говорять усі, буксувала протягом шести місяців. Вважається, що на непоступливого спікера Майка Джонсона вплинув Дональд Трамп. Але видання Politico згадало і слова Зеленського.

Зеленський прямо говорив, що Україна програє війну без допомоги США. Таким чином він намагався достукатися до американців – і це спрацювало.

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Що саме сказав президент України

У грудні він зустрівся з Майком Джонсоном і сказав, що часу майже немає. Україна зможе протриматися під натиском Росії до березня чи квітня. Ці слова вплинули на рішення спікера схвалити військову допомогу Україні, принаймні так стверджують джерела журналістів.

Іще Джонсона вразили звіти розвідки, які теж звучали досить похмуро та зловісно. Про це вже заявив він сам.

Таким чином, спікер Палати представників ніби отримав від президента України чіткий дедлайн, до якого терміну слід надати допомогу. І Джонсон ризикнув власною кар'єрою, хоча республіканці погрожували звільнити його.

"Протягом останніх двох тижнів представники розвідки та аналітики інформували законодавців на Капітолійському пагорбі, включаючи Джонсона, про ситуацію в Україні. Ці офіційні особи заявили: вони все більше вірять, що плани Путіна мобілізувати нові військові підрозділи (зокрема новий кадровий склад воєнізованих бойовиків), в поєднанні з додатковими боєприпасами з Пекіна та зменшенням підтримки Києва Заходом, імовірно, принесуть йому перемогу в Україні – і швидше, ніж очікувалося, – якщо нова допомога США не прийде", – сказано в матеріалі.

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Які наслідки допомоги від США