У NYT відповіли, коли надійде більша частина західної зброї в Україну

Військова підтримка зі Сполучених Штатів почала надходити в Україну. Однак значна частина обіцяної допомоги від західних партнерів ще в дорозі. Аналітики констатують, що вона прибуде упродовж найближчих місяців.

Сили оборони вже отримали першу партію військової допомоги від США, зокрема протитанкові засоби та артилерійські снаряди 155 калібру. Проте, за інформацією міжнародної преси, основний обсяг зброї від Штатів, а також від Великої Британії та Німеччини очікується в Україні лише через кілька місяців.

Дивіться також Росія та Китай перетворюють космос на сміттєзвалище: чим це загрожує і як із цим боротись

Україна чекає на допомогу від партнерів

Як пишуть журналісти з посиланням на власні джерела, вже зараз в українських захисників є ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, доставлені з Іспанії через Польщу. Загалом уже наданий перший пакет підтримки оцінюють в 1 мільярд євро.

Водночас більшість важкого озброєння, яке вимагає складної логістики та посиленої охорони під час транспортування, буде доставлено пізніше. Це стосується бойових машин, катерів, гармат та інших систем, які перевозять морем та залізницею.

В України залишається небагато часу, щоб втратити проти стабільного просування Росії,

– акцентують в The New York Times.

За словами американських посадовців, навіть деякі види боєприпасів, фінансування яких було затверджено в рамках нової допомоги, можуть прибути не раніше кінця літа. Така затримка пов'язана з великою кількістю замовлень та необхідністю їх виробництва та доставки.

Попри очікування, Україна висловлює вдячність за надану підтримку та сподівається на продовження ефективної співпраці з міжнародними партнерами у боротьбі за свою незалежність та суверенітет.

Дивіться також Європу поглинають шпигунські війни: як російські та китайські диверсанти заполонили країни ЄС

Ширший контекст: що потрібно знати