Європейські партнери активізувались у допомозі України: як Києву використати "вікно можливостей"

Останні місяці до підтримки Україні активніше залучилися країни Європейського Союзу. Це може бути пов'язано з затримуванням допомоги Києву з боку Вашингтону.

Водночас європейські країни за два роки війни в Україні імовірно переконалися в том, що Росія становить для них реальну небезпеку. Таку думку висловив 24 Каналу політолог Олексій Кошель, зазначивши, що за останні два тижні пролунало понад 10 заяв військового та цивільного керівництва країн ЄС щодо серйозних загроз з боку Кремля.

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Лунають гучні заяви

Зокрема командувач збройних сил Румунії заявляв про дуже серйозні ризики війни Росії з країнами НАТО, в той час, як цивільна влада це спростовує. Болгарія не просто заявляє про ризики, а виділяє 6 мільярдів євро на підготування інфраструктури для баз НАТО.

У Великій Британії тривають обговорення довкола того, чи потрібно проводити загальну мобілізацію до армії. Традиційно британська армія базується на добровольцях.

В Європі справді йдуть масштабні дискусії, тому що є розуміння того, що війна може бути,

– зазначив політолог.

Також гучні заяви робили Нідерланди, Німеччина, Італія щодо того, що війна може розтягнутись на десятиліття, і що існують серйозні ризики для країн Європейського Союзу.

Окремі заяви справді спрямовані на те, щоб дати республіканцям можливість одуматись і прийняти правильне рішення щодо підтримки України. Однак з огляду на тональність та несподіваність цих заяв, є чітке розуміння, що війна може перейти до країн Євросоюзу,

– наголосив Кошель.

Важливо, щоб українське керівництво та дипломатія використали це "вікно можливостей", цей шанс, щоб Україна отримала значно більшу підтримку.

Поки є лише натяки

Наразі на Мюнхенській безпековій конференції пролунали заяви про 800 тисяч снарядів від Чехії, а також обіцянки країн ЄС наростити виробництво дронів і зброї з 2025 року.

Зараз важливо, щоб ми побачили чіткі плани дій щодо фінансової підтримки України. Поки що є лише перші натяки та дискусії щодо неї. Проте на думку аналітичних центрів, ця підтримка могла б бути вдвічі більшою. Зараз саме час нагадувати нашим західним союзникам про це, – зауважив він.

Він нагадав, що під час боргової кризи в Греції у 2009 році, МВФ і Європейський Союз виділи країні кредитів на суму у 260 мільярдів євро. Погодьтеся, порівняно з цією сумою, 50 мільярдів на 4 роки для України виглядають достатньо цинічно. Адже там йшлось про боргову кризу, а в Україні – про війну і про ризики для Заходу.

"Україна має право вимагати більшу підтримку, а Захід, очевидно, має можливості", – відзначив Олексій Кошель.

Підтримка України з боку європейських партнерів