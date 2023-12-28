У Німеччині кажуть, що Європа не зможе компенсувати підтримку США для України

Лідер німецьких Зелених Омід Нуріпур заявив, що Європа не зможе компенсувати підтримку США для України. Мовиться як про допомогу грошима, так і про матеріали.

За словами німецького політика, Європа посилюватиме допомогу для України. Адже американський Конгрес пішов на канікули, не проголосувавши за допомогу Києву.

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Що заявили в Німеччині про допомогу Україні від США

Навряд чи можливо просто компенсувати те, чого американці досягли до цього часу, ні в матеріальному, ні в грошовому плані. Але, звичайно, в цьому випадку ми, європейці, повинні будемо посилити нашу підтримку України,

– заявив Омід Нуріпур.

Своєю чергою Німеччина 22 грудня оновила перелік військової допомоги Україні. На сайті німецького уряду повідомили про передачу Україні трьох самохідних зенітних установок Gepard із запчастинами. Перед цим Берлін передав ЗСУ вже 49 одиниць цієї техніки.

Окрім того, 14 грудня Німеччина передала Україні ще один зенітно-ракетний комплекс Patriot та ракети до нього. Наразі в Україні на бойовому чергуванні перебуває дві установки Patriot.

Що відомо про допомогу від США