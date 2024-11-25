Команди Трампа та Байдена тісно співпрацюють: вони доходять згоди зокрема щодо України

Перехідна команда обраного президента США Дональда Трампа тісно співпрацює з адміністрацією Джо Байдена у сфері національної безпеки. Зокрема вони доходять згоди у питаннях, що стосуються війни в Україні.

У опонентів США не вийде посварити дві адміністрації, заявив Майк Волц, радник Трампа з національної безпеки, у коментарі Fox News Sunday. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Дивіться також Волц розповів про позицію Трампа щодо війни в Україні і попередив ворогів

Як співпрацюють дві адміністрації президентів у США

Волц зазначив, що вже провів переговори з радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном, аби забезпечити скоординовану взаємодію між нинішнім Білим домом і командою Трампа.

Наші противники там, які думають, що це час можливостей, що вони можуть стравити одну адміністрацію з іншою, помиляються. Ми рука об руку. Ми одна команда зі Сполученими Штатами у цьому перехідному періоді,

– підкреслив він.

Він підтримав рішення адміністрації Байдена дозволити використання протипіхотних мін для зміцнення оборонних позицій України. Також він сказав, що Трамп "дуже стурбований ескалацією" війни між Росією і Україною і залишатиметься зосередженим на мирних переговорах для припинення війни.

Раніше Волц приєднався до зустрічі Трампа з генсеком НАТО Марком Рютте, що відбулася у Мар-а-Лаго. Він заявив, що європейські союзники “безперечно будуть ключовою частиною" будь-якої мирної угоди, яка покладе край конфлікту.