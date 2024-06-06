Підвищення тарифів: чи справді це допоможе у відновленні енергосистеми
6 червня 2024, 10:13Читать новость на русском
Тариф на світло зріс з 1 червня. Однак, особливо побачити ефект від цього не вдасться.
Про це 24 Каналу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що 85% грошей, які отримає енергоринок завдяки підвищенню цін, спрямують для "Енергоатома". Ще 15% – для "Укргідроенерго".
До теми Тариф на світло з 1 червня: якою буде ціна для населення й бізнесу і чи вплине це на відключення
Чи підуть гроші на відновлення
Об'єкти останнього мають суттєві пошкодження. Є необхідність відновлювати й працювати.
"Енергоатом" від обстрілів не страждав, і не було там жодних руйнувань. Тому ця частина грошей безумовно навряд чи потрапить до процесу відновлення і відбудови генераційних потужностей,
– сказав Харченко.
Підвищення тарифу на світло
- Тариф для населення з 1 червня становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Раніше він був 2,64 гривні. Водночас у Міністерстві енергетики заявили, що нині ринкова вартість однієї кіловат-години – понад 7,5 гривні.
- Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що додаткові кошти, які отримають завдяки підвищенню тарифу, спрямують на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації. Вона додала, що підвищення цін – це вимушений крок. Його єдина причина – значні втрати української енергосистеми унаслідок атак Росії.
- Водночас деякі громадяни можуть отримати часткову компенсацію за ЖКП. Програма передбачена для тих українців, які безоплатно надають своє житло ВПО.
- Також для деяких категорій людей передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Наприклад, це стосується багатодітних родин та пенсіонерів.