Підвищення тарифів: чи справді це допоможе у відновленні енергосистеми

Тариф на світло зріс з 1 червня. Однак, особливо побачити ефект від цього не вдасться.

Про це 24 Каналу заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зауваживши, що 85% грошей, які отримає енергоринок завдяки підвищенню цін, спрямують для "Енергоатома". Ще 15% – для "Укргідроенерго".

До теми Тариф на світло з 1 червня: якою буде ціна для населення й бізнесу і чи вплине це на відключення

Чи підуть гроші на відновлення

Об'єкти останнього мають суттєві пошкодження. Є необхідність відновлювати й працювати.

"Енергоатом" від обстрілів не страждав, і не було там жодних руйнувань. Тому ця частина грошей безумовно навряд чи потрапить до процесу відновлення і відбудови генераційних потужностей,

– сказав Харченко.

Підвищення тарифу на світло

Тариф для населення з 1 червня становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Раніше він був 2,64 гривні. Водночас у Міністерстві енергетики заявили, що нині ринкова вартість однієї кіловат-години – понад 7,5 гривні.

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що додаткові кошти, які отримають завдяки підвищенню тарифу, спрямують на ремонтну кампанію та відновлення державної генерації. Вона додала, що підвищення цін – це вимушений крок. Його єдина причина – значні втрати української енергосистеми унаслідок атак Росії.

Водночас деякі громадяни можуть отримати часткову компенсацію за ЖКП. Програма передбачена для тих українців, які безоплатно надають своє житло ВПО.

Також для деяких категорій людей передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Наприклад, це стосується багатодітних родин та пенсіонерів.