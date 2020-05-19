Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Чи допоможуть інтерв'ю Гордона в судах: думка експерта

- Читать новость на русском
Дмитро Гордон
Дмитро Гордон / Скриншот

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним так само, як і будь-які інші повідомленні в ЗМІ, обов'язково повинні аналізуватися і братися до уваги відповідними слідчими органами і в Україні, і в Нідерландах.

Це нормальна практика, коли суди використовують подібну інформацію, щобільше – коли немає можливості фізично допитати осіб. Про це у коментарі 24 каналу заявив Микола Гнатовський – доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, президент Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню.

До теми Журналістика Гордона свідчить про недієздатність наших спецслужб, – Бутусов

За його словами, процесуально вага цих інтерв'ю буде залежати від того, для чого їх будуть використовувати.

Суд в Нідерландах

Гнатовський зазначив, що прокурор національного суду в Нідерландах, який займається у справі про збиття МН17, вже дав підстави вважати, що подібного роду докази він бере до уваги. "Зокрема, у такий спосіб він доводив суду про те, що обвинувачені були повідомлені про наявність кримінальної справи щодо них і про те, що їх чекають у Нідерландах у суді", – сказав доцент.

Він додав, якщо йтиметься про використання інтерв'ю як доказу доведення вини – це оцінюватиме суд у конкретній ситуації, залежно від процесуального законодавства, яке буде застосовуватися.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Гнатовський пояснив, що для Міжнародного кримінального суду інтерв'ю важливі у дещо іншому плані.

"Там дуже попередній етап. Прокурор наразі лише завершує попереднє вивчення ситуації для того, щоб просити Відділення попереднього провадження суду дозволити офіційне розслідування в справі. На цьому етапі формалізму менше, і будь-яка інформація, яке є в ЗМІ зокрема, прокурором буде братися до уваги", – сказав Гнатовський.

Що кажуть про інтерв'ю Гордона в СБУ та Офісі генпрокурораВ СБУ зазначили, що проводять перевірку інтерв'ю Дмитра Гордона, які він взяв у екслідера бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської. У відомстві кажуть, що це була ініціатива самого журналіста.

Офіс генпрокурора заявив, що взяв до уваги інтерв'ю Гордона. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов каже, що воно містило дуже цінну та важливу інформацію. Не виключено, що у майбутньому ця інформація буде взята до розгляду при розслідуванні порушень гуманітарного права і військових злочинів.

Автор: Катерина Козачинська, Оксана Тропотяга
Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Україна – Росія Дмитро Гордон Наталія Поклонська Війна на Донбасі Журналісти Гаазький трибунал Нідерланди MH17
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Дмитро Гордон: журналіст чи рупор пропаганди
19 травня , 19:03 Дмитро Гордон: журналіст чи рупор пропаганди
Анна Запотоцька
Чому сьогодні Зеленський повторив би результат виборів?
19 травня , 18:33 Чому сьогодні Зеленський повторив би результат виборів?
Леонід Швець
Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
16 травня , 22:14 Бізнес майбутнього: що чекає індустрію FinTech через 10 років
Тетяна Панасюк