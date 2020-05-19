Чи допоможуть інтерв'ю Гордона в судах: думка експерта

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Наталією Поклонською та Ігорем Гіркіним так само, як і будь-які інші повідомленні в ЗМІ, обов'язково повинні аналізуватися і братися до уваги відповідними слідчими органами і в Україні, і в Нідерландах.

Це нормальна практика, коли суди використовують подібну інформацію, щобільше – коли немає можливості фізично допитати осіб. Про це у коментарі 24 каналу заявив Микола Гнатовський – доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, президент Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує людську гідність, поводженню або покаранню.

До теми Журналістика Гордона свідчить про недієздатність наших спецслужб, – Бутусов

За його словами, процесуально вага цих інтерв'ю буде залежати від того, для чого їх будуть використовувати.

Суд в Нідерландах

Гнатовський зазначив, що прокурор національного суду в Нідерландах, який займається у справі про збиття МН17, вже дав підстави вважати, що подібного роду докази він бере до уваги. "Зокрема, у такий спосіб він доводив суду про те, що обвинувачені були повідомлені про наявність кримінальної справи щодо них і про те, що їх чекають у Нідерландах у суді", – сказав доцент.

Він додав, якщо йтиметься про використання інтерв'ю як доказу доведення вини – це оцінюватиме суд у конкретній ситуації, залежно від процесуального законодавства, яке буде застосовуватися.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі

Гнатовський пояснив, що для Міжнародного кримінального суду інтерв'ю важливі у дещо іншому плані.

"Там дуже попередній етап. Прокурор наразі лише завершує попереднє вивчення ситуації для того, щоб просити Відділення попереднього провадження суду дозволити офіційне розслідування в справі. На цьому етапі формалізму менше, і будь-яка інформація, яке є в ЗМІ зокрема, прокурором буде братися до уваги", – сказав Гнатовський.

Що кажуть про інтерв'ю Гордона в СБУ та Офісі генпрокурораВ СБУ зазначили, що проводять перевірку інтерв'ю Дмитра Гордона, які він взяв у екслідера бойовиків Ігоря Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської. У відомстві кажуть, що це була ініціатива самого журналіста.



Офіс генпрокурора заявив, що взяв до уваги інтерв'ю Гордона. Заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов каже, що воно містило дуже цінну та важливу інформацію. Не виключено, що у майбутньому ця інформація буде взята до розгляду при розслідуванні порушень гуманітарного права і військових злочинів.