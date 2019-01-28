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      Дорожче, ніж в Нью-Йорку: скільки українці заплатили за найвищу ялинку в Україні

      ЦРУ. За кадром 334 Читать новость на русском

      На сайті ProZorro кожен може проаналізувати, скільки бюджетних грошей похапцем освоювали можновладці під фінал 2018 року. Що найбільше вразить українців – це новорічні витрати у містах-мільйонниках.

      Харків

      У місті явно женуться за рекордами. Не лише, аби встановити найвищу в країні ялинку, а й витратити на неї рекордну суму бюджетних грошей. На святкове оздоблення головної площі Харкова з міського бюджету витратили понад 15 мільйонів гривень.

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      Ще перед Новим роком журналістам розповіли, що ялинка – унікальна, найкрасивіша, найбільша та прикрашена гірляндами, загальною довжиною у 100 кілометрів. Коли ми почули цю цифру, нам здалося, що це помилка, але виявилося – ні.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Christmastree#ukraine#kharkov#ledlight#illumination#christmas#newyear2019#maintree

      Допис, поширений DecoLED Color Kinetiks (@decoled)

      Фаворит новорічних закупівель від харківського КП "Міський інформаційний центр", такий собі ФОП Мурджанян. Він не вперше оздоблює площу Свободи на новорічні свята, але цього року точно вирішив встановити рекорд. Якщо вірити цифрам на сайті ProZorro, то готуватись до Нового року в Харкові почали ще влітку й уклали із Мурджаняном шість договорів на монтаж й оренду обладнання ялинки на майже два мільйони гривень.

      Коли ж почали вичитувати суть, то були вражені. На оренду ілюмінації місто витратило майже 600 тисяч гривень. Сам монтаж цієї сітки на ялинку коштував ще додаткові 4,2 мільйона гривень.

      Тендер на роботи виграв такий собі маловідомий ФОП "Бойко", щоправда, все обладнання він закупив у вже відомого нам Мурджаняна. Тобто на тендерах перетасували ФОПи між собою, а гроші пішли до однієї кишені. Загалом встановлення харківської ялинки коштувало платникам податків 7,7 мільйона гривень.

      ялинка харків
      Харківська ялинка за 7,7 мільйона гривень

      Відповідати журналістам, як так сталося, підприємець не забажав. А от місцеві антикорупційні активісти підрахували – харківська ялинка виявилася дорожчою за Нью-Йоркську. Тож живемо та святкуємо не гірше, ніж в Америці. До речі, вже під фінал різдвяних свят книга рекордів України вирішила надати цьогорічній харківській ялинці звання найвищої ялинки країни – 40,5 метрів. 

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      Тобто, освоювати бюджетні грошенята – справа зрозуміла. А от пояснити журналістам, чому Харкову в оренду здали сітку дорожче, аніж купили б її у власність, то питання не зрозумілі. Однак на цьому рекордно-ялиново-бюджетна історія не завершилася. На демонтаж усього цього "шику-блиску" Харків заплатив тому ж Мурджаняну ще півмільйона гривень.

      Полтава

      Ялинка у місті вийшла не така височенна як у Харкові. Але щодо вартості, то там теж встановили рекорд – 7,2 мільйона гривень. На відміну від харківських новорічних рекордів, полтавські святкові витрати взялася перевіряти Державна аудитслужба. Висновків ще нема, але ми дуже чекаємо на результат

      полтава ялинка
      Новорічна ялинка у Полтаві

      Я згодна із тим, що економити на святі не варто, його треба відчути, запам'ятати на весь рік. Однак ми точно вже знаємо, що харківська ялинка точно забезпечила пану Мурджаняну безбідне існування у 2019 році.

      ялинка полтава
      На ялинку витратили 7,2 мільйона гривень

      Якщо ви сумніваєтесь у тому, що чиновники у вашому місті раціонально витрачають бюджетні кошти, не лінуйтесь перевіряти тендерні закупівлі на сайті ProZorro.

      Автор: Тетяна Мартинюк
      Теги: Гроші Відеоблоги ЦРУ. За кадром Новорічні свята Різдво Новини Харкова Новини Полтави Бюджет
      Джерело: 24 канал
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